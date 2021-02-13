13 февраля в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своей арене сразится с «Монпелье». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в позапрошлом туре в боевом поединке не оставил шансов «Дижону» (1:0). После той победы команда также разгромила «Страсбург» (3:0).

«Лион» прекрасно атакует (50 голов), да и по составу команда у Руди Гарсии выглядит убедительно. Но главное — отставание от лидера «Лилля» составляет два очка.

В предыдущих 22 поединках во всех турнирах «Ткачи» потерпели лишь одно поражение. Оно произошло относительно недавно — 17 января против «Метца» (0:1) в Лиге 1.

Календарь и таблица Лиги 1

Тем не менее, с тех пор коллектив выиграл пять матчей кряду. В прошлом матче клуб разбил «Аяччо» (5:1) в Кубке Франции.

«Монпелье»

После того, как в середине декабря «Монпелье» в гостях обыграл «Ланс»(3:2), затем коллектив не побеждал, проиграв шесть встреч при двух мировых исходах.

Длительная серия неудач отбросила коллектив на 11 место в турнирной таблице французской Лиги 1, с отставанием аж на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

Тем не менее, с тех пор «Паладины» не знают поражений. Эту серию начала гостевая ничья против «Метца» (1:1).

Затем они одержали две победы — над «Дижоном» (4:2) и «Страсбургом» (2:0). Такие результаты не позволили подняться с 11 строчки, но отставание от зоны еврокубков составляет шесть очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,50.