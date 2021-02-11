В 35-м туре бразильской Серии А «Форталеза» на своем поле сыграет с «Васко да Гама». Поединок состоится 11 февраля и начнется в 01:15 по мск. «Форталеза» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите бразильского футбола. За четыре тура до конца первенства коллектив идет 15 в одном балле от зоны вылета.

За всю турнирную дистанцию «трехцветные» добыли только девять побед, 11 раз играли вничью и 14 раз терпели фиаско, разница мячей 31:35. На своем поле они набрали 27 очков из 38.

В последних 12 поединках чемпионата «львы» разжились всего двумя викториями. Одна из них состоялась в минувшем туре на своей территории над «Коритибой» (3:1), идущей на вылет, а перед эти они дважды уступили на выезде.

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В этих поединках «Форталеза» поочередно по 0:2 была слабей «Атлетико Гойаниенсе» и «Атлетико Минейро».

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» также ведет борьбу за выживание в Серии А. Сейчас команда находится в зоне вылета, но даже один балл может поднять ее на безопасную позицию.

У клуба из Рио-де-Жанейро также девять победных результатов в текущем первенстве, а еще десять ничьих при 15 фиаско, разница мячей — 34:49. На выезде он добыл 14 баллов из 37.

Последний раз «черно-белые» побеждали 24 января, одолев тогда на своей арене «Атлетико Минейро» со счетом 3:1, а затем они набрали два пункта в последующих трех встречах.

Эти баллы коллектив заработал в гостевой игре с «Палмейрасом» (1:1) и домашней с «Баией» (0:0). В своей последней встрече чемпионата «Васко да Гама» проиграл на выезде «Фламенго» — 0:2.

В первом круге эти коллективы сыграли между собой вничью 0:0. За последние четыре очные противостояния более двух голов они не забивали за матч.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 2.15.

На викторию «Васко да Гама» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.15.

Так как цена ошибки будет может очень дорого стоить командам, поэтому ждем осторожной игры с минимумом забитых мячей. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.