«Ланс» сыграет на своем поле со «Ренном» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» расположился на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков, с отставанием в два балла от зоны еврокубков.

«Кроваво-золотые» за последние семь встреч первенства добыли всего две виктории. Сперва они в гостях переиграли 1:0 «Марсель», после чего одолели «Монпелье» 2:1.

Также в этот период коллектив расписал мировые с «Нантом» (1:1) и «Марселем» (2:2), а также проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбургом» (0:1), а на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Между победными поединками имела место третья неудача — в домашних стенах против «Ниццы» (0:1). Отрыв от соперника равен два балла.

«Ренн»

«Ренн» в текущем сезоне играет нестабильно. У команды была серия из восьми матчей без побед во всех турнирах, затем серия из четырех побед подряд в Лиге 1. После этого команда в пяти матчах выиграла лишь раз.

«Ренн» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), «Лионом» (2:2), обыграл «Брест» (2:1), уступил «Лиллю» (0:1) и разошелся миром с «Лорьяном» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ренн» располагается на пятой строчке. У команды в активе 37 очков, а от зоны Лиги чемпионов ее на данный момент отделяет восемь пунктов, но еще есть матч в запасе.

Отрыв лишь в один балл от восьмого в таблице «Анже» составляет лишь один балл, поэтому коллективу важно выиграть, чтобы не сдать позиции.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20.