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    Обойдет ли «Ланс» «Ренн»?

    «Ланс» — «Ренн». Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, Лига 1, 6 февраля 2021 года

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    «Ланс» — «Ренн»: прогноз и ставка
    «Ренн» занимает пятое место
    «Ланс» сыграет на своем поле со «Ренном» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2021 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Ланс»

    «Ланс» расположился на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков, с отставанием в два балла от зоны еврокубков.

    «Кроваво-золотые» за последние семь встреч первенства добыли всего две виктории. Сперва они в гостях переиграли 1:0 «Марсель», после чего одолели «Монпелье» 2:1.

    Также в этот период коллектив расписал мировые с «Нантом» (1:1) и «Марселем» (2:2), а также проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбургом» (0:1), а на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

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    Между победными поединками имела место третья неудача — в домашних стенах против «Ниццы» (0:1). Отрыв от соперника равен два балла.

    «Ренн»

    «Ренн» в текущем сезоне играет нестабильно. У команды была серия из восьми матчей без побед во всех турнирах, затем серия из четырех побед подряд в Лиге 1. После этого команда в пяти матчах выиграла лишь раз.

    «Ренн» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), «Лионом» (2:2), обыграл «Брест» (2:1), уступил «Лиллю» (0:1) и разошелся миром с «Лорьяном» (1:1).

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  • 03/02/2021

    • В турнирной таблице чемпионата Франции «Ренн» располагается на пятой строчке. У команды в активе 37 очков, а от зоны Лиги чемпионов ее на данный момент отделяет восемь пунктов, но еще есть матч в запасе.

    Отрыв лишь в один балл от восьмого в таблице «Анже» составляет лишь один балл, поэтому коллективу важно выиграть, чтобы не сдать позиции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

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