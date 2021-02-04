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    «Порту» своего не упустит

    «Белененсеш» — «Порту». Прогноз и ставка (к. 1.63) на чемпионат Португалии по футболу 4 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    «Белененсеш» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 22:00 мск. «Белененсеш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 04 Февраля 2021 года
    Белененсеш
  • Лиссабон
    •  Белененсеш 22:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» в чемпионате по традиции не борется за что-либо существенное. Нынешнее 14 место в этом плане является показательным: не до жиру, быть бы живы.

    Сейчас в активе у команды 15 очков. Причем атака у команды имеет худший в лиге показатель результативности — только 8 голов в 16 матчах.

    В минувшем туре «Белененсеш» снова проиграл. На сей раз команда не устояла перед «Санта Кларой», но самое печальное все же — снова не смогла забить (2:0).

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    «Порту» для «Белененсеша» является крайне неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Белененсеш» разжился лишь одной ничьей при четырех поражениях.

    «Порту»

    «Порту» в минувшем туре чемпионата принимал ершистый «Риу Аве». В итоге «драконам» удалось победить со счетом 2:0.

    На текущий момент «Порту» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем пока «драконам» никак не удается догнать лидера Примейра-лиги «Спортинг».

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  • 01/02/2021

    • «Порту» вполне способен вернуться в полноценную чемпионскую гонку. Вот только для этого нужно непременно побеждать как в этом поединке, так и в следующих.

    Тем более, «драконы» улучшили себе настроение в Кубке Португалии. «Порту» на выезде прошло «Жил Висенте» (0:2), чем была обеспечена дорога в полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.43, на ничью за 4.40, а на «Белененсеш» — за 8.00

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    Хозяева слабо атакуют, плюс традиционно неудачно играют с «Порту».

    «Порту» будет непременно стараться победить, дабы полноценно вернуться в чемпионскую гонку.

    Гостям ни в коем случае нельзя терять очки, иначе догнать «Спортинг» будет затруднительно. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» -1 с коэффициентом 1.63

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