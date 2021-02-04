«Белененсеш»
«Белененсеш» в чемпионате по традиции не борется за что-либо существенное. Нынешнее 14 место в этом плане является показательным: не до жиру, быть бы живы.
Сейчас в активе у команды 15 очков. Причем атака у команды имеет худший в лиге показатель результативности — только 8 голов в 16 матчах.
В минувшем туре «Белененсеш» снова проиграл. На сей раз команда не устояла перед «Санта Кларой», но самое печальное все же — снова не смогла забить (2:0).
«Порту» для «Белененсеша» является крайне неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Белененсеш» разжился лишь одной ничьей при четырех поражениях.
«Порту»
«Порту» в минувшем туре чемпионата принимал ершистый «Риу Аве». В итоге «драконам» удалось победить со счетом 2:0.
На текущий момент «Порту» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем пока «драконам» никак не удается догнать лидера Примейра-лиги «Спортинг».
«Порту» вполне способен вернуться в полноценную чемпионскую гонку. Вот только для этого нужно непременно побеждать как в этом поединке, так и в следующих.
Тем более, «драконы» улучшили себе настроение в Кубке Португалии. «Порту» на выезде прошло «Жил Висенте» (0:2), чем была обеспечена дорога в полуфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.43, на ничью за 4.40, а на «Белененсеш» — за 8.00
Хозяева слабо атакуют, плюс традиционно неудачно играют с «Порту».
«Порту» будет непременно стараться победить, дабы полноценно вернуться в чемпионскую гонку.
Гостям ни в коем случае нельзя терять очки, иначе догнать «Спортинг» будет затруднительно. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» -1 с коэффициентом 1.63