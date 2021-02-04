«Белененсеш» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 22:00 мск. «Белененсеш» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белененсеш»

«Белененсеш» в чемпионате по традиции не борется за что-либо существенное. Нынешнее 14 место в этом плане является показательным: не до жиру, быть бы живы.

Сейчас в активе у команды 15 очков. Причем атака у команды имеет худший в лиге показатель результативности — только 8 голов в 16 матчах.

В минувшем туре «Белененсеш» снова проиграл. На сей раз команда не устояла перед «Санта Кларой», но самое печальное все же — снова не смогла забить (2:0).

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«Порту» для «Белененсеша» является крайне неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Белененсеш» разжился лишь одной ничьей при четырех поражениях.

«Порту»

«Порту» в минувшем туре чемпионата принимал ершистый «Риу Аве». В итоге «драконам» удалось победить со счетом 2:0.

На текущий момент «Порту» занимает 2 место в турнирной таблице. Причем пока «драконам» никак не удается догнать лидера Примейра-лиги «Спортинг».

«Порту» вполне способен вернуться в полноценную чемпионскую гонку. Вот только для этого нужно непременно побеждать как в этом поединке, так и в следующих.

Тем более, «драконы» улучшили себе настроение в Кубке Португалии. «Порту» на выезде прошло «Жил Висенте» (0:2), чем была обеспечена дорога в полуфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.43, на ничью за 4.40, а на «Белененсеш» — за 8.00

Хозяева слабо атакуют, плюс традиционно неудачно играют с «Порту».

«Порту» будет непременно стараться победить, дабы полноценно вернуться в чемпионскую гонку.

Гостям ни в коем случае нельзя терять очки, иначе догнать «Спортинг» будет затруднительно. Наши прогноз и ставка — Фора «Порту» -1 с коэффициентом 1.63