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    Опередит ли «Страсбур» своего соперника в турнирной таблице?

    «Страсбур» — «Брест». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 3 февраля 2021 года

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    «Страсбур» — «Брест»: прогноз и ставка
    Жан-Рикнер Бельгард
    В среду, 3 февраля, «Страсбур» на своем поле примет «Брест» в рамках 23-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Мено», начнется в 21:00 по московскому времени. «Страсбур» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 21:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Страсбур»

    «Страсбур» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 24 очка.

    «Бегуны» одержали семь побед, трижды сыграли вничью и потерпели 12 поражений в 22 сыгранных турах.

    Команда Тьерри Лорея в начале января поочередно обыграла «Ним» (5:0), «Ланс» (1:0) и «Сент-Этьен» (1:0), но затем поделила очки с «Дижоном» (1:1) и уступила «Реймсу» (0:1).

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    После травм у «Страсбура» восстанавливаются Лебо Мотиба, Мохамед Симакан и Матц Селс.

    «Брест»

    «Брест» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 26 набранными очками.

    На счету «пиратов» восемь побед, две ничьи и 12 поражений в 22 проведенных турах национального первенства.

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    • Подопечные Оливье Далль’Ольо в четырех предыдущих турах проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:3), «Ренну» (1:2), «Реймсу» (0:1) и «Метцу» (2:4).

    В лазарете «Бреста» находятся Денис Бейн и Кристиан Батточио.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Страсбура» — 2.18, победа «Бреста» — 3.50, ничья — 3.40.

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    Последние неудачи явно давят на пиратов, которые с каждым туром скатываются все ниже в турнирной таблице.

    Подопечные Оливье Далль’Ольо почти месяц не набирают очков в национальном первенстве, а, если говорить о гостевых встречах, то их последний балл был заработан 16 декабря прошлого года.

    Конечно, у «бегунов» тоже имеются проблемы, но в последнее время они смотрятся гораздо предпочтительнее. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также можно взять «тотал больше 2,5» за 1.90. Мы ожидаем увидеть открытую игру, результатом которой должны стать голы.

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