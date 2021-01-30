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    Соседи по турнирке поделят очки между собой?

    «Монпелье» — «Ланс». Прогноз и ставка (к. 3.36) на футбол, чемпионат Франции, 30 января 2021 года

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    «Монпелье» — «Ланс»: прогноз и ставка
    Футболист «Монпелье»
    30 января в рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на стадионе «Стад де ля Моссон» примет «Ланс». Поединок стартует в 19:00 по мск. «Монпелье» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Января 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Монпелье»

    После того, как в середине декабря «Монпелье» в гостях обыграл своего предстоящего противника (2:1), затем коллектив не побеждал, проиграв пять раз при двух мировых.

    На прошлых выходных «паладины» были разгромлены в Париже ПСЖ со счетом 0:4, что стало их вторым фиаско подряд. Ранее они на своей территории были повергнуты «Монако» — 1:3.

    Длительная безвыигрышная серия отбросила коллектив на 11 место в турнирной таблице французской Лиги 1, с отставанием аж на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Монпелье» в текущем чемпионате добился четырех викторий, один поединок свел вничью и шесть раз терпел поражения, разница мячей — 19:23.

    «Ланс»

    «Ланс» расположился на две строки в турнирке выше, имея в своем активе 31 очко против 28 баллов своего предстоящего противника.

    «Кроваво-золотые» за последние пять встреч первенства добыли всего лишь одну викторию, когда тур тому назад в гостях переиграли 1:0 «Марсель». После того они дома с таким же счетом уступили «Ницце».

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    • А также в этот период коллектив расписал выездную мировую с «Нантом» (1:1), а еще проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбуром» (0:1) и на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

    11 гостевых матчей текущей Лиги 1 принесли «Лансу» пять победных результатов, два мировых исхода и четыре фиаско, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 15:15.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Ланса» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.36.

    В поединке приблизительно равных команд, как мы считаем, победитель выявлен не будет, а наиболее вероятный исход этой встречи — ничья.

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