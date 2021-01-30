30 января в рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на стадионе «Стад де ля Моссон» примет «Ланс». Поединок стартует в 19:00 по мск. «Монпелье» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

После того, как в середине декабря «Монпелье» в гостях обыграл своего предстоящего противника (2:1), затем коллектив не побеждал, проиграв пять раз при двух мировых.

На прошлых выходных «паладины» были разгромлены в Париже ПСЖ со счетом 0:4, что стало их вторым фиаско подряд. Ранее они на своей территории были повергнуты «Монако» — 1:3.

Длительная безвыигрышная серия отбросила коллектив на 11 место в турнирной таблице французской Лиги 1, с отставанием аж на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах «Монпелье» в текущем чемпионате добился четырех викторий, один поединок свел вничью и шесть раз терпел поражения, разница мячей — 19:23.

«Ланс»

«Ланс» расположился на две строки в турнирке выше, имея в своем активе 31 очко против 28 баллов своего предстоящего противника.

«Кроваво-золотые» за последние пять встреч первенства добыли всего лишь одну викторию, когда тур тому назад в гостях переиграли 1:0 «Марсель». После того они дома с таким же счетом уступили «Ницце».

А также в этот период коллектив расписал выездную мировую с «Нантом» (1:1), а еще проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбуром» (0:1) и на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

11 гостевых матчей текущей Лиги 1 принесли «Лансу» пять победных результатов, два мировых исхода и четыре фиаско, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 15:15.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 2.70.

На викторию «Ланса» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.36.

В поединке приблизительно равных команд, как мы считаем, победитель выявлен не будет, а наиболее вероятный исход этой встречи — ничья.