«Барселона» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

В этом сезоне «Райо Вальекано» выступает в Сегунде. И пока что дела идут довольно неплохо, после 22-х сыгранных матчей команда из Мадрида занимает в турнирной таблице четвертое место.

В прошлом туре «Райо» проиграл дома «Мальорке», одному из конкурентов в борьбе за путевку в элитный дивизион. Но перед этим у «Райо» была серия из восьми матчей без поражений.

В Кубке Испании «Райо Вальекано» стартовал с 1/64 финала. На этой стадии команда Андони Ираолы с трудом прошла малоизвестный «Теруэль».

В 1/32 финала соперником «Райо» стал «Аро Депортиво», и здесь уже было попроще — победна 3:1 в основное время.

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А в предыдущем раунде «Райо» наказал на своем поле «Эльче» — 2:0. Как ни странно, но играть против представителя Ла Лиги оказалось даже проще.

«Барселона»

Тем временем «Барселона» в 1/16 финала с трудом прошла «Корнелью» из третьего дивизиона. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в овертайме каталонцы забили два мяча.

Интересно, что с 13 по 21 января «Барса» провела три матча по 120 минут. Перед встречей с «Корнельей» у команды Рональда Кумана были две тяжелейшие игры в Суперкубке Испании.

Но надо сказать, что «Барселона» неплохо выдерживает такой ритм. В минувшую субботу сине-гранатовые одержали победу над «Эльче», благодаря чему остались в топ-3 таблицы Ла Лиги.

«Барселона» в предыдущих 12-ти матчах во всех турнирах потерпела только одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Райо Вальекано» в предстоящем матче можно поставить за 5.80, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Барселоны» — за 1.55.

А вот здесь «Барсе» будет сложно. В принципе, нелегко было даже против «Корнельи», у которой явно не такие возможности, как у «Райо».

Как минимум говорить с уверенностью о том, что «Барселона» выйдет в следующий раунд, точно не стоит.

Ставка — победа «Райо Вальекано» с форой (+1) за 1.95.

Или ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.00.