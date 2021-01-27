ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января Уле-Гуннар Сульшер«МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» одолела «Эльче»
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
  • 07:00
    • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро
  • 00:48
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:16
    • Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником
  • 22:49
    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января
  • 20:44
    • Гендиректор «Тамбова»: Вероятность снятия с РПЛ — 99%
    Все новости спорта

    Сможет ли «Барса» пройти дерзкий «Райо»?

    «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 2.00) на Кубок Испании по футболу 27 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Райо Вальекано
    «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз и ставка
    «Барселона» в предыдущих 12-ти матчах потерпела только одно поражение
    «Барселона» сыграет на выезде с «Райо Вальекано» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 27 Января 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.30
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    «Райо Вальекано»

    В этом сезоне «Райо Вальекано» выступает в Сегунде. И пока что дела идут довольно неплохо, после 22-х сыгранных матчей команда из Мадрида занимает в турнирной таблице четвертое место.

    В прошлом туре «Райо» проиграл дома «Мальорке», одному из конкурентов в борьбе за путевку в элитный дивизион. Но перед этим у «Райо» была серия из восьми матчей без поражений.

    В Кубке Испании «Райо Вальекано» стартовал с 1/64 финала. На этой стадии команда Андони Ираолы с трудом прошла малоизвестный «Теруэль».

    В 1/32 финала соперником «Райо» стал «Аро Депортиво», и здесь уже было попроще — победна 3:1 в основное время.

    Все прогнозы на футбол

    А в предыдущем раунде «Райо» наказал на своем поле «Эльче» — 2:0. Как ни странно, но играть против представителя Ла Лиги оказалось даже проще.

    «Барселона»

    Тем временем «Барселона» в 1/16 финала с трудом прошла «Корнелью» из третьего дивизиона. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в овертайме каталонцы забили два мяча.

    Интересно, что с 13 по 21 января «Барса» провела три матча по 120 минут. Перед встречей с «Корнельей» у команды Рональда Кумана были две тяжелейшие игры в Суперкубке Испании.

  • Трансферный дайджест. 19-25 января
  • Куда перебертся хавбек ПСЖ, избавится ли «Рома» от опального капитана, найдет ли «Лацио» защитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Но надо сказать, что «Барселона» неплохо выдерживает такой ритм. В минувшую субботу сине-гранатовые одержали победу над «Эльче», благодаря чему остались в топ-3 таблицы Ла Лиги.

    «Барселона» в предыдущих 12-ти матчах во всех турнирах потерпела только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Райо Вальекано» в предстоящем матче можно поставить за 5.80, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Барселоны» — за 1.55.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    А вот здесь «Барсе» будет сложно. В принципе, нелегко было даже против «Корнельи», у которой явно не такие возможности, как у «Райо».

    Как минимум говорить с уверенностью о том, что «Барселона» выйдет в следующий раунд, точно не стоит.

    Ставка — победа «Райо Вальекано» с форой (+1) за 1.95.

    Или ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.00.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Кроули Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021
    «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 27.01.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.95.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры