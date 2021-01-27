«Эвертон» встретится на своем поле с «Лестером» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января в Ливерпуле, начало — в 23:15 мск. «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Вряд ли «Эвертон» можно считать претендентом на чемпионский титул, но за путевку в Лигу чемпионов команда Карло Анчелотти, однозначно, поборется. После 17-ти сыгранных матчей «ириски» находятся на шестой строчке. И тут важно не забывать, что у «Эвертона» еще есть два матча в запасе.

В январе «Эвертон» провел пока лишь два матча в рамках АПЛ. После поражения от «Вест Хэма» была гостевая победа над «Вулверхэмптона», которая еще раз напомнила про амбиции клуба.

При этом в шести предыдущих турах «Эвертон» одержал пять побед, в том числе над «Арсеналом», «Челси» и «Лестером».

Календарь и таблица АПЛ

Перед встречей с «Лестером» команда Анчелотти разгромила в Кубке Англиии «Шеффилд Уэнсдэй».

«Лестер»

Тем временем «Лестер» в 19-ти матчах набрал 38 очков и занимает в таблице третье место, дыша в спину двум клубам из Манчестера.

Серия побед «Лестера» составляет пять матчей, а беспроигрышная — восемь. Последний раз команда Брэндана Роджерса проигрывала в середине октября как раз «Эвертону».

Но с тех пор, например, была ничья с «Манчестер Юнайтед» и уверенные победы над «Саутгемптоном» и «Челси».

Как и «Эвертон», «Лестер» в минувшие выходные уверенно вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв в гостях у «Брентфорда».

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в предстоящем матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Лестера» — за 2.69.

«Лестер» едет за реваншем, в этом можно не сомневаться. И вполне вероятно, что гости своего добьются. Как и «Вест Хэм», который в начале месяца идеально провел выездной матч с «Эвертоном».

У «Лестера» есть прекрасный пример, как надо играть на «Гудисон Парк».

Ставка — победа «Лестера» за 2.69.

А также ставка на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1,5 за 2.45.