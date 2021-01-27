ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января Уле-Гуннар Сульшер«МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» одолела «Эльче»
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
  • 07:00
    • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро
  • 00:48
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:16
    • Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником
  • 22:49
    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января
  • 20:44
    • Гендиректор «Тамбова»: Вероятность снятия с РПЛ — 99%
    Все новости спорта

    «Лестер» возьмет реванш у «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставка (к. 2.69) на чемпионат Англии по футболу 27 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    «Эвертон» — «Лестер»: прогноз и ставка
    Беспроигрышная серия «Лестера» составляет восемь матчей
    «Эвертон» встретится на своем поле с «Лестером» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января в Ливерпуле, начало — в 23:15 мск. «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Января 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 23:15 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    Вряд ли «Эвертон» можно считать претендентом на чемпионский титул, но за путевку в Лигу чемпионов команда Карло Анчелотти, однозначно, поборется. После 17-ти сыгранных матчей «ириски» находятся на шестой строчке. И тут важно не забывать, что у «Эвертона» еще есть два матча в запасе.

    В январе «Эвертон» провел пока лишь два матча в рамках АПЛ. После поражения от «Вест Хэма» была гостевая победа над «Вулверхэмптона», которая еще раз напомнила про амбиции клуба.

    При этом в шести предыдущих турах «Эвертон» одержал пять побед, в том числе над «Арсеналом», «Челси» и «Лестером».

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед встречей с «Лестером» команда Анчелотти разгромила в Кубке Англиии «Шеффилд Уэнсдэй».

    «Лестер»

    Тем временем «Лестер» в 19-ти матчах набрал 38 очков и занимает в таблице третье место, дыша в спину двум клубам из Манчестера.

    Серия побед «Лестера» составляет пять матчей, а беспроигрышная — восемь. Последний раз команда Брэндана Роджерса проигрывала в середине октября как раз «Эвертону».

    Но с тех пор, например, была ничья с «Манчестер Юнайтед» и уверенные победы над «Саутгемптоном» и «Челси».

  • Мэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • Неужели команда Брендана Роджерса готова к чемпионской гонке?
  • 17/01/2021

    • Как и «Эвертон», «Лестер» в минувшие выходные уверенно вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв в гостях у «Брентфорда».

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в предстоящем матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Лестера» — за 2.69.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Лестер» едет за реваншем, в этом можно не сомневаться. И вполне вероятно, что гости своего добьются. Как и «Вест Хэм», который в начале месяца идеально провел выездной матч с «Эвертоном».

    У «Лестера» есть прекрасный пример, как надо играть на «Гудисон Парк».

    Ставка — победа «Лестера» за 2.69.

    А также ставка на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1,5 за 2.45.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Кроули Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021
    «Эвертон» — «Лестер»: прогноз и ставка на матч 27.01.2021 в 23:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.69.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры