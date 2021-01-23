«Суонси»
«Суонси» борется за выход в АПЛ. Точнее, возвращение, ведь еще не так давно «лебеди» плавали в высшем английском свете.
И ведь не одними амбициями живет клуб. Победы идут, причем добываются они с частотой выстрелов пулемета.
Нынешняя серия из трех викторий кряду — сущие цветочки. Видно, что «Суонси» заматерел, и во всех турнирах никому не даст себя в обиду.
В минувшем туре Чемпионшип «лебеди» на выезде одолели крепкий «Барнсли» (0:2). Так что и в Кубке Англии команда вполне может продвинуться весьма далеко.
«Ноттингем Форрест»
«Ноттингем Форрест» сейчас находится вблизи зоны вылета из Чемпионшип. Правда, команда в последнее время несколько улучшила свои результаты.
Например, в предыдущем туре «лесники» дома обыграли «Миллуолл» (3:1). До того была выездная победа над «Престоном» (0:1).
В предыдущем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форрест» прошел «Кардифф». Дебютный мяч Лайла Тейлора стал в итоге решающим.
Наверняка на «Либерти» ноттингемцы отправляются с целью пройти в следующий раунд. Вот только пройти эшелонированные редуты хозяев «Ноттингем Форрест» вряд ли сумеет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Ноттингем Форрест» — за 3.40
«Суонси» почти безгрешен в обороне, да и фактор своего поле — отличное подспорье для прохода в следующий раунд.
«Ноттингем Форрест» нестабилен, к тому же наверняка будет беречь силы для борьбы за выживание в Чемпионшип.
Фактор своего поля и надежная оборона помогут «лебедям» пройти в следующий этап турнира. Наши прогноз и ставка — Проход «Суонси» с коэффициентом 1.58