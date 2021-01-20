«Алькояно» — «Реал». Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч Кубка Испании по футболу 20 января 2021 года

«Алькояно»
«Алькояно» в текущем розыгрыше Кубка Испании прошел «Ларедо» (4:1) и «Уэску» (2:1).
В турнирной таблице третьей группы Сегунды Б «спортсмены» занимают третье место с 16 набранными очками в десяти сыгранных турах.
В январских матчах «Алькояно» одержал победу над второй командой «Валенсии» (2:1), а также разошелся миром с «Эркулесом» (0:0).
Основу «Алькояно» составляют малоизвестные испанские футболисты. Капитан команды 39-летний Хули имеет опыт выступлений за «Эльче» и «Райо Вальекано».
«Реал»
Для мадридского «Реала» этот матч будет первым в нынешнем сезоне Кубка Испании.
В турнирной таблице испанской Примеры «сливочные» расположились на второй строчке, набрав 37 очков в 18 турах.
В этом месяце команда Зинедина Зидана обыграла «Сельту» (2:0), а также поделила очки с «Осасуной» (0:0).
Также «Реал» вылетел из Суперкубка Испании на стадии полуфинала, потерпев поражение от будущего победителя «Атлетика» (1:2).
После травм у мадридцев восстанавливаются Родриго и Даниэль Карвахаль.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.22, победа «Алькояно» — 12.50, ничья — 6.50.
«Спортсмены» справедливо считаются аутсайдерами противостояния, поскольку выступают в крайне посредственной лиге и не обладают таким составом, который мог бы навязать борьбу действующему чемпиону страны.
Безусловно, «сливочные» позволят отдохнуть некоторым игрокам основного состава, но даже с учетом этого они останутся мотивированными, ведь им важно реабилитироваться за провал в Суперкубке. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -2» за 2.00.
Также можно присмотреться к ставке «гости победят и не пропустят». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10.