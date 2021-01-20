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    Выйдет ли «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании?

    «Алькояно» — «Реал». Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч Кубка Испании по футболу 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алькояно» — «Реал»
    Серхио Рамос
    В среду, 20 января, «Алькояно» на своем поле примет «Реал» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Кольяо», начнется в 23:00 по московскому времени. «Алькояно» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алькояно»

    «Алькояно» в текущем розыгрыше Кубка Испании прошел «Ларедо» (4:1) и «Уэску» (2:1).

    В турнирной таблице третьей группы Сегунды Б «спортсмены» занимают третье место с 16 набранными очками в десяти сыгранных турах.

    В январских матчах «Алькояно» одержал победу над второй командой «Валенсии» (2:1), а также разошелся миром с «Эркулесом» (0:0).

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    Основу «Алькояно» составляют малоизвестные испанские футболисты. Капитан команды 39-летний Хули имеет опыт выступлений за «Эльче» и «Райо Вальекано».

    «Реал»

    Для мадридского «Реала» этот матч будет первым в нынешнем сезоне Кубка Испании.

    В турнирной таблице испанской Примеры «сливочные» расположились на второй строчке, набрав 37 очков в 18 турах.

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    • В этом месяце команда Зинедина Зидана обыграла «Сельту» (2:0), а также поделила очки с «Осасуной» (0:0).

    Также «Реал» вылетел из Суперкубка Испании на стадии полуфинала, потерпев поражение от будущего победителя «Атлетика» (1:2).

    После травм у мадридцев восстанавливаются Родриго и Даниэль Карвахаль.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.22, победа «Алькояно» — 12.50, ничья — 6.50.

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    «Спортсмены» справедливо считаются аутсайдерами противостояния, поскольку выступают в крайне посредственной лиге и не обладают таким составом, который мог бы навязать борьбу действующему чемпиону страны.

    Безусловно, «сливочные» позволят отдохнуть некоторым игрокам основного состава, но даже с учетом этого они останутся мотивированными, ведь им важно реабилитироваться за провал в Суперкубке. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -2» за 2.00.

    Также можно присмотреться к ставке «гости победят и не пропустят». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10.

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