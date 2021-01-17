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    «Бесстрашные» завершат «сухую» серию афинян?

    АЕК — «Атромитос». Прогноз и ставка (к. 2.15) на матч чемпионата Греции 17 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на АЕК — «Атромитос»
    Карим Ансарифард
    В воскресенье, 17 января, в Афинах на Олимпийском стадионе Спирос Луис АЕК сыграет с «Атрамитосом» в 17-м туре греческой Суперлиги. Встреча начнется в 22:30 по мск. АЕК — «Атромитос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АЕК

    АЕК несколько дней тому назад в Салониках переиграл местный клуб «Арис» со счетом 1:0, благодаря чему поднялся на вторую строку в турнирной таблице греческой Суперилиги.

    У коллектива из Афин на счету находится 33 набранных балла, однако отставание от первого «Олимпиакоса» составляет аж девять пунктов, а преследователи находятся совсем рядом.

    На данный момент у «двуглавых орлов» серия из трех викторий подряд. Помимо выигрыша над «Арисом», они также одолели аутсайдеров «Панетоликос» дома и «Ламию» в гостях (по 1:0).

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    В родных стенах АЕК в текущем чемпионате Греции выступает сносно, выиграв четыре встречи при трех мировых исходах и одном поражении, разница забитых и пропущенных мячей в этих играх составляет 15:8.

    «Атромитос»

    «Атромитос» по итогам 16 туров набрал 21 зачетный пункт, с которым идет на седьмом месте в турнирной таблице, уступая топ-6 только по дополнительным показателям.

    Клуб из города Перистери в текущем первенстве по пять раз выигрывал и проигрывал, а также шесть поединков завершил мировыми исходами, забил 16 мячей, а пропустил на пять мячей больше.

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    • «Бесстрашные» также не знают горечи поражений на протяжении последних трех встреч чемпионата, которые играли на своем поле. Так одолеть удалось 2:1 аутсайдера «Ламию» и 3:2 клуб из топ-4 ПАОК, а также сыграли вничью с соседом по турнирке ОФИ — 0:0.

    Вне родных стен в текущей Суперлиге «Атромитос» добыл одну викторию, три раза сыграл вничью и столько же встреч проиграл, разница мячей составляет 4:10.

    В первом круге «Атромитос» дома обыграл АЕК (1:0), а немного ранее в товаряке также победил клуб из Перистери — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АЕКа предлагают — 1.60.

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    На викторию «Атромитоса» дают — 7.00, ничья оценена — в 3.90.

    «Атромитос» зачастую огорчает столичный коллектив, и вполне возможно, что и в данной игре огорчит АЕК, впрочем, как и пропустит. Наш прогноз — обе забьют: да.

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