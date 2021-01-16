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    «Порту» снова обыграет «Бенфику»?

    «Порту» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат Португалии 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Бенфика»
    «Порту» выиграл 10 из 11-ти предыдущих матчей на своем поле
    «Порту» сыграет на своем поле против «Бенфики» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 16 января, начало — в 00:00 мск. «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 16 Января 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 00:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» после 13-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице второе место. Отставание от лидера чемпионата лиссабонского «Спортинга» составляет четыре очка.

    Серия побед «Порту» в рамках чемпионата составляет уже семь матчей. Общая разница мячей — 20:7. Команда Сержиу Консейсау далеко не всегда показывает надежную игру в обороне, но все эти ошибки пока что удается компенсировать за счет успешных действий в атаке.

    Но в случае необходимости «Порту», как правило, максимально собран. Это можно было неоднократно увидеть в матчах Лиги чемпионов, а также в игре с «Бенфикой» за Суперкубок Португалии. Тогда «драконы» выиграли у своего основного конкурента со счетом 2:0.

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    Беспроигрышная домашняя серия «Порту» составляет уже 11 матчей. И что самое интересное, она включает в себя 10 побед.

    «Бенфика»

    «Бенфика», как и «Порту», тоже набрала в 13-ти турах 31 очко, но уступает своему сопернику по дополнительным показателям.

    В начале ноября «Бенфика» потерпела два поражения кряду, но после этого подобных сбоев больше не было.

    В шести предыдущих турах команда Жоржи Жезуша набрала 16 очков. Но тут стоит отметить, что победы давались «Бенфики» с большим трудом. Достаточно того факта, что лиссабонский клуб ни разу не забивал больше двух мячей. Плюс не забываем про уже вышеупомянутый матч с «Порту».

    У «Бенфики» при этом далеко не самая выдающаяся статистика в гостях. «Орлы» довольно часто проводят посредственные матчи вдали от дома.

    Прогноз и ставка

    На «Порту» букмекеры предлагают поставить за 2.19, на ничью за 3.80, а на победу «Бенфики» — за 3.54.

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    Скорее всего, игра пройдет по тому же сценарию, что и в декабре в Суперкубке Португалии. Моменты будут у обеих команд, но забивать будет «Порту».

    Ставка — победа «Порту» за 2.19.

    А также ставка на индивидуальный тотал «Порту» больше 1,5 за 1.93.

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