«Порту» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат Португалии 16 января 2021 года

«Порту» сыграет на своем поле против «Бенфики» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 16 января, начало — в 00:00 мск. «Порту» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» после 13-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице второе место. Отставание от лидера чемпионата лиссабонского «Спортинга» составляет четыре очка.

Серия побед «Порту» в рамках чемпионата составляет уже семь матчей. Общая разница мячей — 20:7. Команда Сержиу Консейсау далеко не всегда показывает надежную игру в обороне, но все эти ошибки пока что удается компенсировать за счет успешных действий в атаке.

Но в случае необходимости «Порту», как правило, максимально собран. Это можно было неоднократно увидеть в матчах Лиги чемпионов, а также в игре с «Бенфикой» за Суперкубок Португалии. Тогда «драконы» выиграли у своего основного конкурента со счетом 2:0.

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Беспроигрышная домашняя серия «Порту» составляет уже 11 матчей. И что самое интересное, она включает в себя 10 побед.

«Бенфика»

«Бенфика», как и «Порту», тоже набрала в 13-ти турах 31 очко, но уступает своему сопернику по дополнительным показателям.

В начале ноября «Бенфика» потерпела два поражения кряду, но после этого подобных сбоев больше не было.

В шести предыдущих турах команда Жоржи Жезуша набрала 16 очков. Но тут стоит отметить, что победы давались «Бенфики» с большим трудом. Достаточно того факта, что лиссабонский клуб ни разу не забивал больше двух мячей. Плюс не забываем про уже вышеупомянутый матч с «Порту».

У «Бенфики» при этом далеко не самая выдающаяся статистика в гостях. «Орлы» довольно часто проводят посредственные матчи вдали от дома.

Прогноз и ставка

На «Порту» букмекеры предлагают поставить за 2.19, на ничью за 3.80, а на победу «Бенфики» — за 3.54.

Скорее всего, игра пройдет по тому же сценарию, что и в декабре в Суперкубке Португалии. Моменты будут у обеих команд, но забивать будет «Порту».

Ставка — победа «Порту» за 2.19.

А также ставка на индивидуальный тотал «Порту» больше 1,5 за 1.93.