«Бристоль Сити» — «Портсмут». Прогноз и ставка с коэффициентом на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Портсмутом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:30 мск. «Бристоль Сити» — «Портсмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

В отличие от грядущего соперника, «Бристоль Сити» только начинает борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.

После 22 туров Чемпионшипа «Бристоль» занимает 10 место с 33 очками. К этому поединку команда подходит с серией из четырех поражений в пяти матчах.

До позапрошлого тура коллектив и вовсе потерпел три поражения кряду, причем «всухую». «Ротерхэму» и «Миллуолу» «зарянки» проиграли 0:2, а «Престону» они уступили 0:1.

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На «Боксинг дэй» эта серия прервалась победой над «Уикомбом» (2:1). Тем не менее, в пока что последнем поединке на сегодня клуб проиграл на выезде «Лутон Тауну» (1:2).

«Портсмут»

В нынешнем розыгрыше Кубка Англии «Портсмут» уже прошел две стадии. В первой из них он обыграл «Ипсвич» (3:2) в дополнительное время.

На стадии 1/64 финала коллектив и вовсе разгромил своего соперника. Им оказался «Кингз Линн Таун», который был оставлен не у дел со счетом 6:1.

Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии — Лиге 1. По итогам 19 поединков у нее 35 очков и третье место в таблице.

От лидера «Линкольн Сити» клуб отстает на шесть баллов при одном матче в запасе. В пяти предыдущих поединках «Помпея» не проигрывала, выиграв в четырех из них.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время — 2,90.