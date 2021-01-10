«Бристоль Сити» — «Портсмут». Прогноз и ставка с коэффициентом на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Бристоль Сити»
В отличие от грядущего соперника, «Бристоль Сити» только начинает борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.
После 22 туров Чемпионшипа «Бристоль» занимает 10 место с 33 очками. К этому поединку команда подходит с серией из четырех поражений в пяти матчах.
До позапрошлого тура коллектив и вовсе потерпел три поражения кряду, причем «всухую». «Ротерхэму» и «Миллуолу» «зарянки» проиграли 0:2, а «Престону» они уступили 0:1.
На «Боксинг дэй» эта серия прервалась победой над «Уикомбом» (2:1). Тем не менее, в пока что последнем поединке на сегодня клуб проиграл на выезде «Лутон Тауну» (1:2).
«Портсмут»
В нынешнем розыгрыше Кубка Англии «Портсмут» уже прошел две стадии. В первой из них он обыграл «Ипсвич» (3:2) в дополнительное время.
На стадии 1/64 финала коллектив и вовсе разгромил своего соперника. Им оказался «Кингз Линн Таун», который был оставлен не у дел со счетом 6:1.
Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии — Лиге 1. По итогам 19 поединков у нее 35 очков и третье место в таблице.
От лидера «Линкольн Сити» клуб отстает на шесть баллов при одном матче в запасе. В пяти предыдущих поединках «Помпея» не проигрывала, выиграв в четырех из них.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей в основное время — 2,90.