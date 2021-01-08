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    «Орлы» обеспечат голепад

    «Бенфика» — «Тондела». Прогноз на футбол 8 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Тондела»
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Тонделой» в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 января, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Января 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Тондела Тондела
  • Тондела
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 14.50
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» пребывает на 3 месте в турнирной таблице. Такое положение дел, разумеется, явно не устраивает руководство и болельщиков лиссабонского гранда.

    Минувший тур «орлы» провели не лучшим образом. На выезде команда сыграла вничью с «Санта Кларой» (1:1).

    Отставание от «Спортинга» выросло до четырех очков. Правда, играть еще долго, и ситуация может перевернуться верх дном после пары-тройки туров.

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    С «Тонделой» команда играет вполне успешно. В последних 5 матчах «Бенфика» победила трижды при одном поражении и одной ничьей.

    «Тондела»

    «Тондела» находится на 13 месте в турнирной таблице. Правда, до зоны вылета рукой подать — всего 1 зачетный балл.

    По всей видимости, «Тондела» вновь будет на деле подтверждать репутацию португальского «Дункана Маклауда». Разумеется, в плане умения выживать в Примейра-лиге.

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  • 04/01/2021

    • В минувшем туре команда минимально обыграла «Фамаликан». Правда, с результативностью у «Тонделы» все равно дела обстоят не лучшим образом — только 10 забитых мячей в 12 матчах.

    Но, главное, команда выбралась из опасной зоны. Вот только этот факт, в глобальном смысле, не значит ничего. Плотность в турнирной таблице крайне высокая.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.18, на ничью за 7.39, а на «Тонделу» — за 18.00.

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    «Бенфика» стремится преуспеть в чемпионской гонке, для чего соперников уровня «Тонделы» должны обыгрывать без проблем.

    «Тондела», в свою очередь, изо всех сил цепляется за каждый пункт, ведь угроза вылета до сих пор присутствует.

    «Орлы» явно будут стремиться реабилитироваться за потерю очков в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.65 0

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