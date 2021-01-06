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    «Волки» загрызут аутсайдера

    «Кротоне» — «Рома». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Серии А 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Рома»
    Паулу Фонсека
    «Кротоне» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Кротоне» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 17:00 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Кротоне»

    Эту команду уже вряд ли что-то спасет в нынешнем сезоне. Видимо, предстоит «Кротоне» болезненное возвращение в Серию В…

    Пока что все указывает именно на такой сценарий. В 15 матчах команда набрала только 9 очков, а количество пропущенных мячей (35) — и вовсе катастрофа.

    И пусть до спасительной 17 позиции — всего 2 очка, даже такой гандикап «Кротоне» вряд ли сумеет отыграть. Еще бы, с такой-то хилой атакой — всего 15 голов.

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    В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Луку Чигарини и Ахмада Бенали. Оба — травмированы, однако не факт, что с ними «Кротоне» имел бы какие-то шансы на позитивный исход.

    «Рома»

    «Рома» в минувшем туре минимально переиграла «Сампдорию». Команда Паулу Фонсеки вообще радует результатами, поднявшись на высокое 3 место.

    Правда, до миланского дуэта лидеров еще далековато, но римляне наверняка предпримут попытку подъема. Тем более, два последних матча (оба — дома) «волки» выиграли.

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    • В этом матче терять очки команда Фонсеки не имеет морального права. В поединках с аутсайдерами нужно брать свое!

    Играть команде предстоит без травмированных Педро, Леонардо Спинаццолы и голкипера Антонио Миранте. Но даже без них римляне обязаны обыгрывать аутсайдера Серии А.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.45, на ничью за 4.74, а на «Кротоне» — за 7.56.

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    Хозяева испытывают серьезные проблемы с игрой в обороне, и, как следствие, с результатами.

    «Рома» в последних матчах выглядит уверенно, и явно не допустит потери очков.

    Команда Фонсеки банально сильнее оппонента, и будет настроена на победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» во 2 тайме с коэффициентом 1.66 0

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