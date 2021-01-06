«Кротоне» — «Рома». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Кротоне» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Кротоне» — «Рома».

«Кротоне»

Эту команду уже вряд ли что-то спасет в нынешнем сезоне. Видимо, предстоит «Кротоне» болезненное возвращение в Серию В…

Пока что все указывает именно на такой сценарий. В 15 матчах команда набрала только 9 очков, а количество пропущенных мячей (35) — и вовсе катастрофа.

И пусть до спасительной 17 позиции — всего 2 очка, даже такой гандикап «Кротоне» вряд ли сумеет отыграть. Еще бы, с такой-то хилой атакой — всего 15 голов.

Все прогнозы на Серию А

В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Луку Чигарини и Ахмада Бенали. Оба — травмированы, однако не факт, что с ними «Кротоне» имел бы какие-то шансы на позитивный исход.

«Рома»

«Рома» в минувшем туре минимально переиграла «Сампдорию». Команда Паулу Фонсеки вообще радует результатами, поднявшись на высокое 3 место.

Правда, до миланского дуэта лидеров еще далековато, но римляне наверняка предпримут попытку подъема. Тем более, два последних матча (оба — дома) «волки» выиграли.

В этом матче терять очки команда Фонсеки не имеет морального права. В поединках с аутсайдерами нужно брать свое!

Играть команде предстоит без травмированных Педро, Леонардо Спинаццолы и голкипера Антонио Миранте. Но даже без них римляне обязаны обыгрывать аутсайдера Серии А.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.45, на ничью за 4.74, а на «Кротоне» — за 7.56.

Хозяева испытывают серьезные проблемы с игрой в обороне, и, как следствие, с результатами.

«Рома» в последних матчах выглядит уверенно, и явно не допустит потери очков.

Команда Фонсеки банально сильнее оппонента, и будет настроена на победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» во 2 тайме с коэффициентом 1.66 0