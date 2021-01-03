«Атлетик» — «Эльче». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Примеры 3 января 2021 года

«Атлетик» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Эльче».

«Атлетик»

В минувшем туре «Атлетик» дома минимально уступил «Реал Сосьедаду». Пока что парни из Бильбао не блещут результатами — лишь 12 место.

Впрочем, такая диспозиция для клуба не впервой. Баски регулярно стартуют неудачно, после чего нередко подтягиваются даже до еврокубковой зоны.

«Атлетик» — один из самых типичнейших середняков испанского футбола. Забивает команда почти столько же, сколько и пропускает — 18:19.

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На «Сан Мамесе» обыграть хозяев — задача непростая. Тем более, баскам нужно непременно брать очки, дабы подняться ближе к первой шестерке.

«Эльче»

«Эльче» вряд ли будет претендовать в этом сезоне на что-то ощутимое. Похоже, клуб ждет борьба за выживание в Примере.

Отрыв от опасной зоны минимальный, стало быть, ситуация сложная. Особенно с учетом того, что атакует «Эльче» крайне слабо — лишь 13 мячей в 14 встречах.

В минувшем туре команда сотворила настоящую сенсацию. Дома «Эльче» сумел остановить сам мадридский «Реал»: боевая ничья 1:1.

Против басков «Эльче» играет довольно ровно. В 5 последних матчах соперники по разу обменялись победами при трех ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.57, на ничью за 3.87, а на «Эльче» — за 7.55.

Хозяевам отступать уже некуда, так что баски просто обязаны брать три очка в этой встрече.

«Эльче» испытывает заметные трудности в атаке, и едва ли сможет претендовать на пополнение очкового багажа на «Сан-Мамесе».

В этом матче многое предопределит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 1.57 0