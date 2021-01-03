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    «Атлетик» одолеет «Эльче»

    «Атлетик» — «Эльче». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Примеры 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Эльче»
    Икер Муньяин
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Эльче».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 16:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    В минувшем туре «Атлетик» дома минимально уступил «Реал Сосьедаду». Пока что парни из Бильбао не блещут результатами — лишь 12 место.

    Впрочем, такая диспозиция для клуба не впервой. Баски регулярно стартуют неудачно, после чего нередко подтягиваются даже до еврокубковой зоны.

    «Атлетик» — один из самых типичнейших середняков испанского футбола. Забивает команда почти столько же, сколько и пропускает — 18:19.

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    На «Сан Мамесе» обыграть хозяев — задача непростая. Тем более, баскам нужно непременно брать очки, дабы подняться ближе к первой шестерке.

    «Эльче»

    «Эльче» вряд ли будет претендовать в этом сезоне на что-то ощутимое. Похоже, клуб ждет борьба за выживание в Примере.

    Отрыв от опасной зоны минимальный, стало быть, ситуация сложная. Особенно с учетом того, что атакует «Эльче» крайне слабо — лишь 13 мячей в 14 встречах.

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    • В минувшем туре команда сотворила настоящую сенсацию. Дома «Эльче» сумел остановить сам мадридский «Реал»: боевая ничья 1:1.

    Против басков «Эльче» играет довольно ровно. В 5 последних матчах соперники по разу обменялись победами при трех ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.57, на ничью за 3.87, а на «Эльче» — за 7.55.

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    Хозяевам отступать уже некуда, так что баски просто обязаны брать три очка в этой встрече.

    «Эльче» испытывает заметные трудности в атаке, и едва ли сможет претендовать на пополнение очкового багажа на «Сан-Мамесе».

    В этом матче многое предопределит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 1.57 0

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