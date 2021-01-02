«Вердер» — «Унион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

«Вердер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 января, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Унион».

«Вердер»

В минувшем туре «Вердер» на выезде минимально переиграл «Майнц». Тот успех для команды был стратегически важным в свете борьбы за сохранение прописки в элите.

Правда, атака до сих пор не впечатляет. Всего 16 раз бременцы поражали ворота соперников в 13 встречах, притом, что в свои пропустили 21.

Гандикап от опасной зоны у команды не столь впечатляющий. От идущей шестнадцатой «Арминии» отрыв составляет лишь 4 пункта.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Вердер» пока сыграл только 4 поединка против «Униона». В них команда дважды победила при одной ничьей и единственном поражении.

«Унион»

«Унион» в нынешнем сезоне тянет на негласное звание одного из открытий Бундеслиги. 6 место — чрезвычайно высокий результат для скромного берлинского клуба.

Вот только из Кубка Германии команда умудрилась вылететь. Дома «Унион» уступил заштатному «Падерборну» (2:3).

Мало того, в чемпионате перед этим была бита сама дортмундская «Боруссия» (2:1). Теперь с ней же берлинцы соседствуют в турнирной таблице.

В Бремене команде не помогут сразу несколько лидеров. Прежде всего, это Кристиан Гентнер, Макс Крузе и Йоэль Похъянпало. Без них на «Везерштадионе» будет тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Вердер» — за 3.00.

Хозяева по привычке находятся в числе борцов за выживание, и результатами не блещут.

«Унион» уже сотворил немало сенсаций, но в отчетном поединке сыграет без своих лидеров.

Гости сыграют без нескольких ведущих исполнителей, определяющих игру команды. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» или ничья с коэффициентом 1.57 0