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    «Вердер» не уступит сенсационным берлинцам

    «Вердер» — «Унион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Унион»
    Дэви Зельке
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 января, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Унион».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Января 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Вердер»

    В минувшем туре «Вердер» на выезде минимально переиграл «Майнц». Тот успех для команды был стратегически важным в свете борьбы за сохранение прописки в элите.

    Правда, атака до сих пор не впечатляет. Всего 16 раз бременцы поражали ворота соперников в 13 встречах, притом, что в свои пропустили 21.

    Гандикап от опасной зоны у команды не столь впечатляющий. От идущей шестнадцатой «Арминии» отрыв составляет лишь 4 пункта.

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    «Вердер» пока сыграл только 4 поединка против «Униона». В них команда дважды победила при одной ничьей и единственном поражении.

    «Унион»

    «Унион» в нынешнем сезоне тянет на негласное звание одного из открытий Бундеслиги. 6 место — чрезвычайно высокий результат для скромного берлинского клуба.

    Вот только из Кубка Германии команда умудрилась вылететь. Дома «Унион» уступил заштатному «Падерборну» (2:3).

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    • Мало того, в чемпионате перед этим была бита сама дортмундская «Боруссия» (2:1). Теперь с ней же берлинцы соседствуют в турнирной таблице.

    В Бремене команде не помогут сразу несколько лидеров. Прежде всего, это Кристиан Гентнер, Макс Крузе и Йоэль Похъянпало. Без них на «Везерштадионе» будет тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Вердер» — за 3.00.

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    Хозяева по привычке находятся в числе борцов за выживание, и результатами не блещут.

    «Унион» уже сотворил немало сенсаций, но в отчетном поединке сыграет без своих лидеров.

    Гости сыграют без нескольких ведущих исполнителей, определяющих игру команды. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» или ничья с коэффициентом 1.57 0

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