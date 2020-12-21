«Карлсруэ» — «Гамбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на чемпионат Германии 21 декабря 2020 года

«Карлсруэ» сыграет на своем поле с «Гамбургом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Карлсруэ» — «Гамбург».

«Карлсруэ»

В минувшем туре «Карлсруэ» был жестко бит на выезде «Эрцгебирге». Команда пропустила четыре мяча, на что ответила лишь одним точным выстрелом.

Сейчас «Карлсруэ» занимает 14 строчку в турнирной таблице. В активе команды 16 набранных очков, причем отрыв от опасной зоны измеряется пятью пунктами.

К слову, разница забитых и пропущенных мячей у команды положительная — 18:17. При этом в двух последних поединках она умудрилась уступить.

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В пяти последних матчах с «Гамбургом» «Карлсруэ» ни разу не удалось победить. При этом последняя ничья была зафиксирована еще 5 лет назад.

«Гамбург»

«Гамбург» все никак не может вернуться в вожделенный высший свет. Команде всякий раз чего-то не хватает. Прежде всего, стабильности и творческого запала.

Нынешний сезон — настоящее испытание для клуба. «Гамбург» сейчас идет вне первой тройки, но, в случае победы в отчетном поединке, имеет все шансы вновь оказаться среди лидеров.

В минувшем туре «Гамбургу» удалось разгромить «Зандхаузен» (4:0). При этом важно, что команде удалось не пропустить гол в свои ворота.

Разумеется, в этом матче команда явно постарается завоевать три очка. Да и могут ли быть иными цели столь авторитетного клуба?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гамбург» за 2.12, на ничью за 3.50, а на «Карлсруэ» — за 3.40.

«Гамбург» весьма удачно играет против «Карлсруэ». Не будем также забывать, что претендент на повышение в классе весьма результативно атакует.

Гости наверняка будут максимально настроены на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.72 0