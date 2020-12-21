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    «Гамбург» обеспечит быстрый гол

    «Карлсруэ» — «Гамбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на чемпионат Германии 21 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Гамбург
    Прогноз и ставки на «Карлсруэ» — «Гамбург»
    Симон Терроде
    «Карлсруэ» сыграет на своем поле с «Гамбургом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Карлсруэ» — «Гамбург».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 21 Декабря 2020 года
    Карлсруэ
  • Карлсруэ
    •  Карлсруэ 22:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Карлсруэ»

    В минувшем туре «Карлсруэ» был жестко бит на выезде «Эрцгебирге». Команда пропустила четыре мяча, на что ответила лишь одним точным выстрелом.

    Сейчас «Карлсруэ» занимает 14 строчку в турнирной таблице. В активе команды 16 набранных очков, причем отрыв от опасной зоны измеряется пятью пунктами.

    К слову, разница забитых и пропущенных мячей у команды положительная — 18:17. При этом в двух последних поединках она умудрилась уступить.

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    В пяти последних матчах с «Гамбургом» «Карлсруэ» ни разу не удалось победить. При этом последняя ничья была зафиксирована еще 5 лет назад.

    «Гамбург»

    «Гамбург» все никак не может вернуться в вожделенный высший свет. Команде всякий раз чего-то не хватает. Прежде всего, стабильности и творческого запала.

    Нынешний сезон — настоящее испытание для клуба. «Гамбург» сейчас идет вне первой тройки, но, в случае победы в отчетном поединке, имеет все шансы вновь оказаться среди лидеров.

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    В минувшем туре «Гамбургу» удалось разгромить «Зандхаузен» (4:0). При этом важно, что команде удалось не пропустить гол в свои ворота.

    Разумеется, в этом матче команда явно постарается завоевать три очка. Да и могут ли быть иными цели столь авторитетного клуба?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гамбург» за 2.12, на ничью за 3.50, а на «Карлсруэ» — за 3.40.

    «Гамбург» весьма удачно играет против «Карлсруэ». Не будем также забывать, что претендент на повышение в классе весьма результативно атакует.

    Гости наверняка будут максимально настроены на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.72 0

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    «Карлсруэ» — «Гамбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на чемпионат Германии 21 декабря 2020 года. Прогноз на «Карлсруэ» — «Гамбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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