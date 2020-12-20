«Гранада» — «Бетис». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.25 на чемпионат Испании 20 декабря 2020 года

«Гранада» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Гранада» — «Бетис».

«Гранада»

За 12 матчей чемпионата «Гранада» заработала 18 баллов, а в таблице занимает седьмое место. Также ей удалось пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.

В третьем туре Ла Лиги «Гранада» на «Ванда Метрополитано» была разбита мадридским «Атлетико» (1:6). С того момента команда Диего Мартинеса Пенаса не проигрывала до середины ноября.

В прошло месяце андалусцы потерпели три поражения из четырех. Обидчиками стали «Реал Сосьедад» (0:2), «Вальядолид» (1:3) и «Сельта» (1:3).

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С наступлением декабря ситуация несколько стабилизировалась. Сперва клуб разошелся миром дома с «Уэской» (3:3), а в прошлом туре победил «Эльче» (1:0).

«Бетис»

«Бетис» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 16 очков.

«Зелено-белые» одержали пять побед, сыграли один раз вничью и потерпели семь поражений в 13 сыгранных турах.

В ноябре подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли у «Эльче» (3:1), но уступили «Барселоне» (2:5), «Атлетику» (0:4) и «Эйбару» (0:2).

В декабре, как и их соперник, «Огурцы» пока не знают поражений. Сперва была повержена «Осасуна» (2:0) и «Мурсия» (2:0) в Кубке Испании, а с «Вильярреалом» они разошлись миром 1:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых ранве 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Гранада» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,25. 0