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    «Шарлеруа» и «Андерлехт» проведут результативную встречу?

    «Шарлеруа» — «Андерлехт». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.90 на футбол 18 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлеруа» — «Андерлехт»
    «Андерлехт»
    В 17 туре чемпионата Бельгии «Шарлеруа» будет принимать «Андерлехт». Игра пройдет на стадионе «Стад дю Пей де Шарлеруа» 18 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Шарлеруа» — «Андерлехт».
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 18 Декабря 2020 года
    Шарлеруа
  • Бельгия. Про Лига
    •  Шарлеруа 22:45 Андерлехт Андерлехт
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    «Шарлеруа»

    Команда из одноименного города сыграла в 17 матчах чемпионата. В турнирной таблице она сейчас находится на третьем месте с 30 очками на счету и отстает от лидеров на 3 балла.

    С 6 ноября по 7 декабря «Шарлеруа» провел не очень удачный отрезок, в ходе которого этот коллектив не мог победить в течение пяти туров. Проблемная серия началась с результативной ничьей против «Мехелена» (3:3).

    Затем подопечные Карима Бельосина потерпели поражения от «Гента» (0:1), «Эйпена» (1:3) и «Васланд-Беверена» (0:2). А после трех потерь кряду «зебры» скатали унылую ничью с клубом «Кортрейк» (0:0).

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    Прервать безвыигрышную серию «Шарлеруа» удалось 12 декабря. Тогда в гостях команда победила «Синт-Трейден» (2:1). А в последнем поединке подопечные Бельосина одержали верх над «Серкль Брюгге» (4:3).

    «Андерлехт»

    Бельгийский клуб из Брюсселя также успел принять участие в 17 матчах Про-лиги. В этих встречах команда заработала 29 очков и заняла пятую строчку в таблице, отстав от будущего соперника на 1 балл.

    Как и у «Шарлеруа», у «Андерлехта» недавно была серия без побед. Но в ней фиолетово-белые трижды сыграли вничью и только раз уступили. Все началось с потери очков в противостоянии с «Гентом» (1:1).

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    • Затем в 13-м туре подопечные Венсана Компани проиграли «Беерсхоту» (1:2). После двух неудачных встреч в гостях «Андерлехт» на своем поле разошелся миром со «Стандардом» (0:0).

    Далее была ничья с клубом «Зюльте-Варегем» (2:2). А в своих недавних играх «Андерлехт» сумел подправить турнирное положение благодаря победам над «Генком» (1:0) и «Остенде» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шарлеруа» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 3.48, а на победу «Андерлехта» — 2.79.

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    В последних двух очных встречах команды забили всего 1 гол. А к предстоящему поединку коллективы подходят с большими кадровыми потерями.

    Поэтому высокой результативности не предвидится и в игре 17-го тура. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.90. 0

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