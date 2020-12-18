«Шарлеруа» — «Андерлехт». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.90 на футбол 18 декабря 2020 года

«Шарлеруа»
Команда из одноименного города сыграла в 17 матчах чемпионата. В турнирной таблице она сейчас находится на третьем месте с 30 очками на счету и отстает от лидеров на 3 балла.
С 6 ноября по 7 декабря «Шарлеруа» провел не очень удачный отрезок, в ходе которого этот коллектив не мог победить в течение пяти туров. Проблемная серия началась с результативной ничьей против «Мехелена» (3:3).
Затем подопечные Карима Бельосина потерпели поражения от «Гента» (0:1), «Эйпена» (1:3) и «Васланд-Беверена» (0:2). А после трех потерь кряду «зебры» скатали унылую ничью с клубом «Кортрейк» (0:0).
Прервать безвыигрышную серию «Шарлеруа» удалось 12 декабря. Тогда в гостях команда победила «Синт-Трейден» (2:1). А в последнем поединке подопечные Бельосина одержали верх над «Серкль Брюгге» (4:3).
«Андерлехт»
Бельгийский клуб из Брюсселя также успел принять участие в 17 матчах Про-лиги. В этих встречах команда заработала 29 очков и заняла пятую строчку в таблице, отстав от будущего соперника на 1 балл.
Как и у «Шарлеруа», у «Андерлехта» недавно была серия без побед. Но в ней фиолетово-белые трижды сыграли вничью и только раз уступили. Все началось с потери очков в противостоянии с «Гентом» (1:1).
Затем в 13-м туре подопечные Венсана Компани проиграли «Беерсхоту» (1:2). После двух неудачных встреч в гостях «Андерлехт» на своем поле разошелся миром со «Стандардом» (0:0).
Далее была ничья с клубом «Зюльте-Варегем» (2:2). А в своих недавних играх «Андерлехт» сумел подправить турнирное положение благодаря победам над «Генком» (1:0) и «Остенде» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Шарлеруа» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 3.48, а на победу «Андерлехта» — 2.79.
В последних двух очных встречах команды забили всего 1 гол. А к предстоящему поединку коллективы подходят с большими кадровыми потерями.
Поэтому высокой результативности не предвидится и в игре 17-го тура. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.90. 0