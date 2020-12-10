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    «Лех» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лех» — «Рейнджерс»
    Янис Хаджи
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Лех» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Городском стадионе» в Познани 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лех» — «Рейнджерс».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 10 Декабря 2020 года
    Лех П
  • Познань
    •  Лех П 20:55 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Лех»

    Польская команда из Познани находится на третьем месте в квартете D без каких-либо шансов на вторую позицию. За 5 матчей она заработала 3 балла и отстала от первых двух клубов на 8 очков.

    На старте еврокубкового сезона «Лех» на своем газоне устроил голевую перестрелку с «Бенфикой», в которой поляки в итоге проиграли (2:4). Затем на «Айброкс» гости минимально уступили «Рейнджерс» (0:1).

    Первая победа была добыта командой Дариуша Журава в матче со «Стандардом» (3:1), но в ответной игре «Лех» уступил (1:2). Пятый тур запомнится «железнодорожникам» крупным поражением от «Бенфики» (0:4).

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    В чемпионате Польши команда из Познани застряла на восьмой строчке с 16 зачетными баллами. На прошлых выходных «Лех» разгромил «Подбескидзе» (4:0).

    «Рейнджерс»

    Шотландская команда из Глазго возглавляет таблицу группы D. За 5 матчей она заработала 11 очков. Бенфику «Джерс» опережают по лучшим показателям в очных встречах.

    В первом поединке группового раунда «Рейнджерс» без проблем разобрался со «Стандардом» в Льеже (2:0), после чего «мишки» минимально обыграли «Лех» у себя дома (1:0).

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    • Затем наступило время для стыковых матчей с «Бенфикой». В этих играх команды забили друг другу много, но победителя так и не выявили (3:3; 2:2). В пятом туре клуб из Глазго взял верх над «Стандардом» (3:2).

    В чемпионате Шотландии подопечные Стивена Джеррарда уверенно лидируют с 44 очками в активе. В минувшее воскресенье «Рейнджерс» на выезде разбил «Росс Каунти» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Леха» в поединке 6-го тура группового раунда ЛЕ оценивается в 4.94, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.50, а на победу «Рейнджерс» — за 1.66.

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    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда Стиви Джи проведет уверенный матч в гостях, поскольку его коллектив находится сейчас в прекрасной форме.

    Полякам от этой встречи также уже ничего не нужно, а вот поберечь силы к чемпионату они могут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2 с коэффициентом 2.07. 0

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    «Лех» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Лех» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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