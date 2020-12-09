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    «Реал» и «Боруссия» проведут «низовой» матч?

    «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.34) на тоталы в футбольной Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Боруссия» М
    «Реал» и «Боруссия» выйдут в плей-офф, если их матч в Мадриде завершится вничью
    Мадридский «Реал» встретится на своем поле с менхенгладбахской «Боруссией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Боруссия» М.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 09 Декабря 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Реал»

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» уже успел и несколько раз порадовать, и разочаровать.

    И как ни странно, самые отрицательные эмоции игра «Реала» вызвала в матчах с «Шахтером». «Королевский клуб» дважды проиграл чемпиону Украины — 2:3 дома и 0:2 в гостях.

    То ли стиль игры «Шахтера» действительно оказался таким неудобным для «Реала», то ли Мадрид попросту недооценил соперника из Украины (хотя дважды наступить на одни и те же грабли — это надо постараться) — это загадка.

    Между тем, «Реал» дважды выиграл у «Интера». Классные победы — сначала 3:2, а потом 2:0. Учитывая, что «Реал» ранее побеждал «Барселону» и «Севилью», может действительно сложиться впечатления, что команду Зидана по-настоящему «заводят» только матчи против именитых соперников.

    По крайней мере, до сих пор у «Реала» возникали проблемы только там, где он изначально считался явным фаворитом.

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    • В пяти матчах группового этапа «Реал» девять мячей забил и столько же пропустил.

    «Боруссия»

    Тем временем «Боруссия» перед последним туров возглавляет свою группу, опережая «Реал» на одно очко.

    На данный момент «Боруссия» — одна из трех самых результативных команд группового этапа. Команда из Менхенгладбаха забила в пяти матчах 16 (!) мячей.

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    Правда, большую часть принял на себя «Шахтер», пропустив в двух матчах с немецким клубом десять мячей.

    Но, если что, «Боруссия» очень мощно в плане игры в атаке провела и матчи против «Интера» и «Реала». Другой вопрос, что эти соперники не только пропускали от «Боруссии», но и забивали ей, в отличие от «Шахтера».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в предстоящем матче предлагают классическую ставку тотал больше 2,5 за 1.57. В принципе, логично, учитывая, что матчи «Боруссии», как правило, получаются очень зрелищными.

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    Но есть один нюанс. «Реал» и «Боруссия» прекрасно знают, что выйдут в плей-офф, если их матч в Мадриде завершится вничью. 1:1, 2:2 — как угодно, лишь бы ничья.

    Поэтому тот самый единственный «низовой» матч «Боруссии» на групповом этапе может состояться как раз в Мадриде. В случае ничьей 0:0 или 1:1 обе команды будут довольны. «Реал», правда, займет второе место, но это лучше, чем вообще ничего.

    В общем, ставка — на тотал матча меньше 2,5 за 2.34. Либо же можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал меньше 3,0 за 1.90. 0

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    «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.34) на тоталы в футбольной Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34
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