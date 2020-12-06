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    Проведет ли «Наполи» уверенный матч с последней командой Серии А?

    «Кротоне» — «Наполи». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Серии А 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Наполи»
    Фабиан Руис
    В 10 туре чемпионата Италии «Кротоне» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Эцио Шида» 6 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Кротоне» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Декабря 2020 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
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  • 7.50
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  • 4.90
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    «Кротоне»

    Команда из одноименного города сейчас является самым слабым представителем чемпионата. За девять игр в Серии А она смогла присвоить всего 2 очка и идет последней в таблице.

    На старте сезона «Кротоне» не набрал ни единого балла в трех турах. В этих матчах «акулы» были разгромлены «Дженоа» (1:4), обыграны «Миланом» (1:4) и разбиты «Сассуоло» (1:4).

    Затем подопечные Джованни Строппы неожиданно отобрали очки у «Ювентуса» (1:1). Но после этого его команда потерпела поражение от «Кальяри» (2:4) и вылетела из Кубка Италии от СПАЛ по пенальти (1:1, 3:4).

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    Далее «Кротоне» дома оказался слабее «Аталанты» (1:2), а позже коллектив Джованни Строппы вытащил ничью в поединке с «Торино» (0:0). В двух недавних матчах «акулы» влетели «Лацио» (0:2) и «Болонье» (0:1).

    «Наполи»

    Неаполитанская команда на момент начала десятого тура замыкала пятерку сильнейших в Серии А. В девяти играх ей удалось набрать 17 очков, а разрыв между лидерами составляет 6 пунктов.

    Недавно у «Наполи» были потери в чемпионате. В последних четырех встречах в рамках национального первенства «ослята» дважды проиграли. В одном из таких поединков бело-голубые влетели «Сассуоло» (0:2).

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    • Затем в Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо прихлопнули «Болонью» (1:0) и потерпели поражение от «Милана» (1:3). А в последнем матче первенства неаполитанцы разбили «Рому» (4:0).

    Между всеми этими играми «Наполи» неплохо проявил себя в Лиге Европы. В трех еврокубковых встречах команда Гаттузо одержала верх над «Риекой» (2:1; 2:0) и расписала мировую с «АЗ Алкмар» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кротоне» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.60, ничья оценивается в 5.40, а на победу «Наполи» предлагается котировка — 1.38.

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    У «Кротоне» в текущем сезоне беда не только с результатами, но и с забитыми мячами. В девяти матчах горе-команда смогла отличиться 6 раз.

    С такой игрой хозяева рискуют отлететь от «Наполи», который желает ворваться в зону Лиги чемпионов. Наши прогноз и ставка — «Наполи» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.96. 0

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    «Кротоне» — «Наполи». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Серии А 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Кротоне» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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