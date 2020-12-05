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    Преподнесет ли «Кадис» неприятные сюрпризы «Барсе»?

    «Кадис» — «Барселона». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Ла Лиги 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Барселона»
    В 12 туре чемпионата Испании «Кадис» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Рамон де Карранса» 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Кадис» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 05 Декабря 2020 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    «Кадис»

    Сыграв в 11 матчах Примеры, команда из одноименного города заработала 15 очков и расположилась в еврокубковой зоне на шестом месте. «Барселону» она пока опережает на 1 балл.

    Текущий сезон «Кадис» начал с потери. Дома «подлодка» уступила «Осасуне» (0:2). Затем с таким же счетом выходцы из Сегунды прихлопнули «Уэску» (2:0), а в третьем туре они проиграли «Севилье» (1:3).

    Далее команда Альваро Серверы провела отрезок из пяти матчей без поражений. В ходе этой серии «желтая субмарина» победила «Атлетик» (1:0), скатала ничейку с «Гранадой» (1:1), одолела «Реал» (1:0), разошлась миром с «Вильярреалом» (0:0) и обыграла «Эйбар» (2:0).

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    А в двух ноябрьских встречах из трех «Кадис» потерпел поражения от «Атлетико» (0:4) и «Реала Сосьедад» (0:1). В последнем туре «подлодка» по разу обменялась голами с «Эльче» (1:1).

    «Барселона»

    Каталонская команда уже приблизилась к еврокубковой зоне. Теперь она находится на седьмом месте с 14 очками на счету и отстает от «Кадиса» на 1 балл, имея два поединка в запасе.

    В последних двух гостевых матчах в рамках Примеры «Барселона» оба раза потеряла очки. В 8-м туре чемпионата «блауграна» на «Мендисорроса» расписала мировую с «Алавесом» (1:1).

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  • 30/11/2020

    • А после домашних побед над «Динамо» Киев в Лиге чемпионов (2:1) и «Бетисом» в Ла Лиге (5:2) подопечные Рональда Кумана потерпели поражение от «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» (0:1).

    В трех недавних играх в разных турнирах «Барса» добыла разгромные победы, отстояв на ноль. Всухую сине-гранатовые раскатали «Динамо» Киев (4:0) и «Ференцварош» (3:0) в ЛЧ, а в Примере каталонцы прихлопнули «Осасуну» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Кадиса» в игре 12-го тура чемпионата Испании оценивается в 8.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Барселоны» — 1.39.

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    В предстоящем матче «Барса» попытается прервать неудачный отрезок из гостевых игр в чемпионате и войти в еврокубковую зону.

    Однако «Кадис» в текущем сезоне уже портил нервы тяжеловесам. Команда Серверы забивала «Севилье», «Атлетику», отбирала очки у «Вильярреала» и обыгрывала «Реал». Гостей грядущего поединка они также могут расстроить. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.98. 0

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    «Кадис» — «Барселона». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Ла Лиги 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Кадис» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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