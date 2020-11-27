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    Сможет ли «Вольфсбург» прервать серию «Вердера» из одинаковых ничьих?

    «Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Вердер»
    Амир Мехмеди
    «Вольфсбург» будет принимать «Вердер» в 9-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Фольксваген-Арене» 27 ноября. Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Ноября 2020 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 22:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении шести матчей — у команды 3 победы и 3 ничьи в рамках этой серии.

    В двух последних турах «Вольфсбург» одержал победы над «Хоффенхаймом» (2:1) и «Шальке» (2:0).

    В турнирной таблице Бундеслиги «Вольфсбург» занимает шестое место. В восьми турах «волкам» удалось набрать 14 очков. Забито 9 голов (меньше только у трех команд в лиге), а пропущено 5 (лучший результат в лиге).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Вольфсбург» — одна из двух команд Бундеслиги, которая может похвастаться нулем в графе «поражения».

    «Вердер»

    «Вердер» не проигрывает в семи матчах в Бундеслиге — после поражения в первом туре далее последовало две победы и пять ничьих.

    Все пять ничейных результатов пришлись на последние пять туров, причем все матчи завершились с одинаковым счетом — 1:1.

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    • В двух последних турах «Вердер» разошелся миром с «Кельном» и отобрал очки у «Баварии».

    Набрав 11 очков, «Вердер» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У бременцев 10 голов забито и столько же пропущено.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вольфсбурга» букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 3,84, а на «Вердер» — 4,78.

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    В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами — «Вердер» выиграл со счетом 3:2, а «Вольфсбург» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Вольфсбург» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,81. 0

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    «Вольфсбург» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Вердер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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