«Лилль» — «Милан». Прогноз (к 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

«Лилль»
«Лилль» в текущем розыгрыше Лиги Европы идет без поражений. В трех турах команде удалось набрать 7 очков, в группе Н она занимает первое место.
Французский клуб разгромно обыграл «Спарту» (4:1) и «Милан» (3:0), а также сыграл вничью с «Селтиком» (2:2).
Беспроигрышная серия «Лилля» во всех турнирах с начала сезона насчитывала 12 матчей. Она прервалась 8 ноября, когда команда проиграла «Бресту» со счетом 2:3.
Но к игре с «Миланом» «Лилль» подошел в хорошем настроении. В чемпионате Франции удалось обыграть «Лорьян» со счетом 4:0. В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» идет вторым.
«Милан»
«Милан» на групповом этапе Лиги Европы набрал 6 очков и занимает второе место в своей группе.
«Россонери» обыграли «Селтик» (3:1) и разгромили «Спарту» (3:0), но неожиданно крупно проиграли «Лиллю» (0:3).
После этого поражения «Милан» провел два матча в Серии А. Сперва была ничья с «Вероной» (2:2), но затем удалось на выезде обыграть «Наполи» (1:3).
В чемпионате Италии «Милан» после восьми туров занимает первое место. Стоит отметить, что Златан Ибрагимович, который набрал феноменальную форму, пропустит игру из-за травмы.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничью — 3,40, а на успех «Милана» — 3,18.
«Милан» находится в неплохой форме и вряд ли позволит себе еще раз проиграть «Лиллю» и осложнить себе жизнь в Лиге Европы.
Прогноз и ставка на матч — «Милан» не проиграет с коэффициентом 1,63. 0