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    Сможет ли «Милан» взять реванш у «Лилля»?

    «Лилль» — «Милан». Прогноз (к 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Милан»
    Златан Ибрагимович
    В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Лилль» будет принимать «Милан». Матч пройдет во Франции 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лилль» — «Милан».
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 26 Ноября 2020 года
    Лилль
  • Лига Европы. Группа H
    •  Лилль 20:55 Милан Милан
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    Коэффициенты на матч
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    «Лилль»

    «Лилль» в текущем розыгрыше Лиги Европы идет без поражений. В трех турах команде удалось набрать 7 очков, в группе Н она занимает первое место.

    Французский клуб разгромно обыграл «Спарту» (4:1) и «Милан» (3:0), а также сыграл вничью с «Селтиком» (2:2).

    Беспроигрышная серия «Лилля» во всех турнирах с начала сезона насчитывала 12 матчей. Она прервалась 8 ноября, когда команда проиграла «Бресту» со счетом 2:3.

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    Но к игре с «Миланом» «Лилль» подошел в хорошем настроении. В чемпионате Франции удалось обыграть «Лорьян» со счетом 4:0. В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» идет вторым.

    «Милан»

    «Милан» на групповом этапе Лиги Европы набрал 6 очков и занимает второе место в своей группе.

    «Россонери» обыграли «Селтик» (3:1) и разгромили «Спарту» (3:0), но неожиданно крупно проиграли «Лиллю» (0:3).

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    • После этого поражения «Милан» провел два матча в Серии А. Сперва была ничья с «Вероной» (2:2), но затем удалось на выезде обыграть «Наполи» (1:3).

    В чемпионате Италии «Милан» после восьми туров занимает первое место. Стоит отметить, что Златан Ибрагимович, который набрал феноменальную форму, пропустит игру из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничью — 3,40, а на успех «Милана» — 3,18.

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    «Милан» находится в неплохой форме и вряд ли позволит себе еще раз проиграть «Лиллю» и осложнить себе жизнь в Лиге Европы.

    Прогноз и ставка на матч — «Милан» не проиграет с коэффициентом 1,63. 0

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    «Лилль» — «Милан». Прогноз (к 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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