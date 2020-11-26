«Гранада» — «Омония». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четверг, 26 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги Европы квартета Е испанская «Гранада» в домашнем матче сыграет с кипрской «Омонией». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Гранада» — «Омония».

«Гранада»

«Гранада» после первого круга группового этапа Лиги Европы возглавляет свой квартет, набрав в трех проведенных встречах семь зачетных пунктов, опережая на четыре очка третью строку.

В первом туре текущей компании испанский коллектив одолел в гостях нидерландский ПСВ (2:1), затем была мировая с греческим ПАОКом (0:0) дома и выездная виктория над предстоящим оппонентом — 2:0.

В чемпионате Испании после девяти туров «насриды» идут на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов, отставая от топ-4 на три очка.

Все прогнозы на Лигу Европы

В своем последнем сыгранном матче «Гранада» проиграла дома «Вальядолиду» (1:3) в рамках внутреннего первенства. Это фиаско стало для команды вторым кряду, туром ранее она уступила 0:2 «Реал Сосьедаду».

«Омония»

«Омония», являющаяся действующим чемпионом Кипра, имеет в своем активе лишь один набранный пункт, с которым расположилась на последнем месте в группе Е.

Этот единственный балл киприоты набрали в первом туре розыгрыша, сыграв в гостях 0:0 с ПАОКом. После этого они поочередно проиграли в родных стенах 1:2 ПСВ и 0:2 «Гранаде».

На внутренней арене «зелено-белые» далеки от защиты титула. После 11 туров они идут пятыми в турнирной таблице, значительно отставая от лидера первенства.

Отметим, что у «Омонии» с учетом всех турниров 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре поражения и три мировых исхода

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.37.

На викторию «Омонии» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.40.

«Гранада», легко победившая киприотов на выезде, на своей поле также не должна испытать проблем, выиграв с разницей в несколько мячей. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0