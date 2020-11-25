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    Справится ли «Аякс» с датчанами на своем поле?

    «Аякс» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Мидтьюлланн»
    Антони
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аякс» — «Мидтьюлланн».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 25 Ноября 2020 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Аякс»

    Нидерландский клуб из Амстердама в квартете D находится сейчас на втором месте. В трех встречах группового раунда он набрал 4 очка. От первой позиции команда отстала на 5 баллов.

    В дебютном поединке Лиги чемпионов «Аякс» дома принимал «Ливерпуль». На «Йохан Кройфф Арене» хозяева уступили минимально (0:1). А затем была игра в Эредивизи с «Венло», в которой «аяксиды» насыпали в сетку соперников 13 мячей (13:0).

    После шоу в чемпионате Нидерландов команда Эрика тен Хага устроила голевую рубку с «Аталантой» в еврокубках (2:2). А затем в домашнем первенстве коллектив из Амстердама разгромил «Фортуну» (5:2).

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    В третьем туре ЛЧ «Аякс» одержал верх над «Мидтьюлланном» (2:1), после чего в Эредивизи этот клуб раскатал «Утрехт» (3:0) и «Хераклес» (5:0). В чемпионате подопечные Эрика тен Хага лидируют с 24 очками в копилке.

    «Мидтьюлланн»

    Футбольная команда из Дании ожидаемо находится сейчас на последнем месте в квартете D с нулем набранных очков и разницей голов — 1:8. От зоны Лиги Европы ее отделяют пока 4 пункта.

    В первом еврокубковом матче «Мидтьюлланн» был разгромлен «Аталантой» (0:4). А после победы над «Бреннбю» в чемпионате Дании (3:2) «волки» проиграли «Ливерпулю» (0:2).

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    • После встречи на «Энфилде» подопечные Бриана Приске крупно уступили «Норшелланну» в Суперлиге (1:4), а затем полоса неудач продолжилась в игре с «Аяксом» в ЛЧ (1:2).

    Позже в чемпионате «Мидтьюлланн» победил «Копенгаген» (4:0) и «Орхус» (2:1). А между этими играми команда Приске прошла «Кеге» в Кубке (1:0). В таблице Суперлиги «волки» сейчас идут первыми, имея 19 очков.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аякса» в игре 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 6.20, а на победу «Мидтьюлланна» — 9.90.

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    На момент старта четвертого тура «Аякс» бьется с «Аталантой» за второе место, позволяющее попасть в плей-офф.

    Вероятно, о первой строчке придется забыть, поскольку «Ливерпуль» оттуда никто не сдвинет. Поэтому перед двумя более серьезными матчами амстердамскому клубу нужно брать очки в игре с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — «Аякс» победит и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Аякс» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Аякс» — «Мидтьюлланн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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