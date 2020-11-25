«Аякс» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аякс» — «Мидтьюлланн».

«Аякс»

Нидерландский клуб из Амстердама в квартете D находится сейчас на втором месте. В трех встречах группового раунда он набрал 4 очка. От первой позиции команда отстала на 5 баллов.

В дебютном поединке Лиги чемпионов «Аякс» дома принимал «Ливерпуль». На «Йохан Кройфф Арене» хозяева уступили минимально (0:1). А затем была игра в Эредивизи с «Венло», в которой «аяксиды» насыпали в сетку соперников 13 мячей (13:0).

После шоу в чемпионате Нидерландов команда Эрика тен Хага устроила голевую рубку с «Аталантой» в еврокубках (2:2). А затем в домашнем первенстве коллектив из Амстердама разгромил «Фортуну» (5:2).

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В третьем туре ЛЧ «Аякс» одержал верх над «Мидтьюлланном» (2:1), после чего в Эредивизи этот клуб раскатал «Утрехт» (3:0) и «Хераклес» (5:0). В чемпионате подопечные Эрика тен Хага лидируют с 24 очками в копилке.

«Мидтьюлланн»

Футбольная команда из Дании ожидаемо находится сейчас на последнем месте в квартете D с нулем набранных очков и разницей голов — 1:8. От зоны Лиги Европы ее отделяют пока 4 пункта.

В первом еврокубковом матче «Мидтьюлланн» был разгромлен «Аталантой» (0:4). А после победы над «Бреннбю» в чемпионате Дании (3:2) «волки» проиграли «Ливерпулю» (0:2).

После встречи на «Энфилде» подопечные Бриана Приске крупно уступили «Норшелланну» в Суперлиге (1:4), а затем полоса неудач продолжилась в игре с «Аяксом» в ЛЧ (1:2).

Позже в чемпионате «Мидтьюлланн» победил «Копенгаген» (4:0) и «Орхус» (2:1). А между этими играми команда Приске прошла «Кеге» в Кубке (1:0). В таблице Суперлиги «волки» сейчас идут первыми, имея 19 очков.

Прогноз и ставка

На победу «Аякса» в игре 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 6.20, а на победу «Мидтьюлланна» — 9.90.

На момент старта четвертого тура «Аякс» бьется с «Аталантой» за второе место, позволяющее попасть в плей-офф.

Вероятно, о первой строчке придется забыть, поскольку «Ливерпуль» оттуда никто не сдвинет. Поэтому перед двумя более серьезными матчами амстердамскому клубу нужно брать очки в игре с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — «Аякс» победит и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63. 0