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    Вернется ли «Боруссия» Д на победный путь?

    «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Боруссия» Д
    Марко Ройс
    В восьмом туре чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 21 ноября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Ноября 2020 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 22:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
    •

    «Герта»

    Берлинская команда после семи туров чемпионата находится на 12 месте в таблице. За 7 матчей она заработала 7 баллов, а также забила и пропустила по 13 мячей.

    В самом начале сезона «Герта» сразилась с «Айнтрахтом Б» в 1/32 финала Кубка страны. В Брауншвейге гости проиграли (5:4). А в стартовом туре Бундеслиги берлинцы разгромили «Вердер» (4:1).

    После крупной победы в Бремене подопечные Бруно Лаббадиа потерпели четыре поражения кряду. В этих встречах бело-голубые уступили «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2), «РБ Лейпцигу» (1:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В начале ноября данная серия неудач была прервана. Первого числа команда Бруно Лаббадиа расписала мировую с «Вольфсбургом» (1:1). А в недавнем матче «Герта» разгромила «Аугсбург» (3:0).

    «Боруссии» Д

    После седьмого тура дортмундская команда опустилась на третье место в таблице Бундеслиги. На счету «шмелей» сейчас имеется 15 очков. От «Баварии» коллектив Фавра отстает на 3 балла.

    В текущем сезоне Бундеслиги «Боруссия» Д потерпела уже два поражения. Одно из них было зафиксировано во втором туре. Тогда в гостях черно-желтые всухую проиграли «Аугсбургу» (0:2).

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  • 14/11/2020

    • Затем команда Люсьена Фавра уступила «Баварии» в матче за Суперкубок (2:3), после чего в чемпионате дортмундцы победили «Фрайбург» (4:0), «Хоффенхайм» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Арминию» (2:0). А в игре 7 ноября «шмели» снова были слабее «Баварии» (2:3).

    В Лиге чемпионов «Боруссия» Д смогла подняться на первое место после поражения от «Лацио» в стартовом туре (1:3). В двух других еврокубковых поединках подопечные Фавра переиграли «Зенит» (2:0) и «Брюгге» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Герты» в предстоящем поединке букмекеры предлагают поставить за 4.92. Ничья оценивается в 4.28, а победа «Боруссии» Д — в 1.71.

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    После яркого начала чемпионата берлинская команда не смогла победить в пяти встречах кряду. И лишь матч перед паузой на Лигу наций немного улучшил ситуацию.

    На данном этапе сезона «Герта» не в состоянии будет отобрать очки и дортмундцев, которые сами недавно оступились и получили дополнительную мотивацию. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.71. 0

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    «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Герта» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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