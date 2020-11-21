«Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 21 ноября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Боруссия» Д.

«Герта»

Берлинская команда после семи туров чемпионата находится на 12 месте в таблице. За 7 матчей она заработала 7 баллов, а также забила и пропустила по 13 мячей.

В самом начале сезона «Герта» сразилась с «Айнтрахтом Б» в 1/32 финала Кубка страны. В Брауншвейге гости проиграли (5:4). А в стартовом туре Бундеслиги берлинцы разгромили «Вердер» (4:1).

После крупной победы в Бремене подопечные Бруно Лаббадиа потерпели четыре поражения кряду. В этих встречах бело-голубые уступили «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2), «РБ Лейпцигу» (1:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

В начале ноября данная серия неудач была прервана. Первого числа команда Бруно Лаббадиа расписала мировую с «Вольфсбургом» (1:1). А в недавнем матче «Герта» разгромила «Аугсбург» (3:0).

«Боруссии» Д

После седьмого тура дортмундская команда опустилась на третье место в таблице Бундеслиги. На счету «шмелей» сейчас имеется 15 очков. От «Баварии» коллектив Фавра отстает на 3 балла.

В текущем сезоне Бундеслиги «Боруссия» Д потерпела уже два поражения. Одно из них было зафиксировано во втором туре. Тогда в гостях черно-желтые всухую проиграли «Аугсбургу» (0:2).

Затем команда Люсьена Фавра уступила «Баварии» в матче за Суперкубок (2:3), после чего в чемпионате дортмундцы победили «Фрайбург» (4:0), «Хоффенхайм» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Арминию» (2:0). А в игре 7 ноября «шмели» снова были слабее «Баварии» (2:3).

В Лиге чемпионов «Боруссия» Д смогла подняться на первое место после поражения от «Лацио» в стартовом туре (1:3). В двух других еврокубковых поединках подопечные Фавра переиграли «Зенит» (2:0) и «Брюгге» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Герты» в предстоящем поединке букмекеры предлагают поставить за 4.92. Ничья оценивается в 4.28, а победа «Боруссии» Д — в 1.71.

После яркого начала чемпионата берлинская команда не смогла победить в пяти встречах кряду. И лишь матч перед паузой на Лигу наций немного улучшил ситуацию.

На данном этапе сезона «Герта» не в состоянии будет отобрать очки и дортмундцев, которые сами недавно оступились и получили дополнительную мотивацию. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.71. 0