Казахстан — Литва. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

В шестом туре Лиги наций сборная Казахстана будет принимать сборную Литвы в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Алматы Орталык» 18 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на Казахстан — Литва.

Казахстан

В пяти играх Лиги наций казахстанская сборная заработала 4 очка, из-за чего она занимает последнее место в группе 4 Лиги C и безнадежно отстает от лидеров на 6 баллов, а от спасительной зоны — на 1 пункт.

В первом матче с Литвой команда Казахстана встретилась 4 сентября. Тогда в Вильнюсе гости всухую переиграли соперников (2:0). А во втором туре было поражение от Белоруссии (1:2).

Во время октябрьского сбора подопечные Михала Билека у себя дома сыграли вничью с Албанией (0:0). Позже в Минске «ястребы» еще раз уступили Белоруссии (0:2).

Все прогнозы на футбол

В ноябрьском созыве команда Казахстана сперва расписала мировую с Черногорией в контрольной встрече (0:0), а в пятом туре Лиги наций она проиграла Албании (1:3).

Литва

В своих пяти поединках в Лиге наций литовская команда набрала 5 очков. В турнирной таблице группы 4 она находится на третьем месте. От красной зоны ее отделяет 1 балл.

В первом матче турнира сборная Литвы принимала в Вильнюсе Казахстан. Эта встреча завершилась для хозяев поражением (0:2). Но уже в следующем поединке литовцы завоевали 3 балла в игре с Албанией (1:0).

В начале октября команда Валдаса Урбонаса успела победить Эстонию в товарищеском поединке (3:1), а затем в Лиге наций литовцы разошлись миром с Белоруссией (2:2) и Албанией (0:0).

В ноябрьском сборе Литва дома приняла Фарерские острова в контрольной встрече, в которой она одержала победу (2:1). А в Лиге наций подопечные Урбонаса оказались слабее Белоруссии (0:2).

Прогноз и ставка

Победа Казахстана в матче шестого тура Лиги наций оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.44, а на победу Литвы — 4.30.

В последнем ноябрьском поединке двум сборным из нижней части таблицы предстоит сразиться за сохранение места в Лиге C.

На своем поле казахстанцы будут фаворитами, учитывая, что они смогли обыграть Латвию в гостях. Однако высокой результативности в этом матче ждать не стоит, поскольку подопечных Урбонаса устроит и ничья. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют: нет с коэффициентом 1.78. 0