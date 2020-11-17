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    Обеспечит ли Черногория себе путевку в Лигу B?

    Черногория — Кипр. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Кипр
    Никола Вукчевич
    В шестом туре Лиги наций сборная Черногории будет принимать сборную Кипра в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Под Горицом» 17 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Черногория — Кипр.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 17 Ноября 2020 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 22:45 Кипр Кипр
  • Никосия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 7.10
  • Ставка!
    •

    Черногория

    После пяти туров черногорская команда имеет на своем счету 10 очков, благодаря чему она лидирует в группе 1 и опережает Люксембург, идущий вторым, на 1 балл.

    На старте нового розыгрыша Лиги наций сборная Черногории выбила два из двух. В первом гостевом поединке она переиграла Кипр (2:0), а во втором взяла верх над Люксембургом (1:0).

    Затем в октябре подопечные Фарука Хаджибегича катнули товарняк с Латвией, в котором соперники в итоге разошлись миром (1:1). А в третьем туре Лиги наций «соколы» одолели Азербайджан (2:0).

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    В следующем матче этого турнира сборная Черногории потерпела поражение от Люксембурга (1:2). В ноябрьских играх команда Фарука Хаджибегича расписала мировую с Казахстаном в товарищеской встрече (0:0) и с Азербайджаном в Лиге наций (0:0).

    Кипр

    На данный момент кипрская команда является худшей в группе 1 Лиги C. За пять туров эта сборная заработала 4 очка и забила всего 2 гола, из-за чего в таблице она находится на последнем месте.

    В двух сентябрьских матчах Лиги наций сборная Кипра осталась без очков. В одном из поединков команда уступила как раз Черногории (0:2), а во втором туре она оказалась слабее Азербайджана (0:1).

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    • Во время октябрьских сборов подопечные Йохана Валема проиграли Чехии в контрольном поединке (1:2), а затем и Люксембургу в третьем туре Лиги наций.

    Первый балл киприоты заработали в противостоянии с Азербайджаном 13 октября (0:0). В ноябрьском товарняке Кипр оказался слабее Греции (1:2), а в пятом туре Лиги наций команда Йохана Валема победила Люксембург (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Черногории в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 3.50, а на победу Кипра — 7.30.

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    В последнем матче «соколы» могут попасть в Лигу B, но для этого им нужно побеждать худшую команду группы 1, чтобы не зависеть от результата сборной Люксембурга.

    Подопечным Фарука Хаджибегича вполне по силам справиться на своем поле с соперником, у которого с игрой впереди явные проблемы. Наши прогноз и ставка — победа Черногории с коэффициентом 1.60. 0

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    Черногория — Кипр. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Черногория — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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