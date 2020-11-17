Черногория — Кипр. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года

В шестом туре Лиги наций сборная Черногории будет принимать сборную Кипра в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Под Горицом» 17 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Черногория — Кипр.

Черногория

После пяти туров черногорская команда имеет на своем счету 10 очков, благодаря чему она лидирует в группе 1 и опережает Люксембург, идущий вторым, на 1 балл.

На старте нового розыгрыша Лиги наций сборная Черногории выбила два из двух. В первом гостевом поединке она переиграла Кипр (2:0), а во втором взяла верх над Люксембургом (1:0).

Затем в октябре подопечные Фарука Хаджибегича катнули товарняк с Латвией, в котором соперники в итоге разошлись миром (1:1). А в третьем туре Лиги наций «соколы» одолели Азербайджан (2:0).

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В следующем матче этого турнира сборная Черногории потерпела поражение от Люксембурга (1:2). В ноябрьских играх команда Фарука Хаджибегича расписала мировую с Казахстаном в товарищеской встрече (0:0) и с Азербайджаном в Лиге наций (0:0).

Кипр

На данный момент кипрская команда является худшей в группе 1 Лиги C. За пять туров эта сборная заработала 4 очка и забила всего 2 гола, из-за чего в таблице она находится на последнем месте.

В двух сентябрьских матчах Лиги наций сборная Кипра осталась без очков. В одном из поединков команда уступила как раз Черногории (0:2), а во втором туре она оказалась слабее Азербайджана (0:1).

Во время октябрьских сборов подопечные Йохана Валема проиграли Чехии в контрольном поединке (1:2), а затем и Люксембургу в третьем туре Лиги наций.

Первый балл киприоты заработали в противостоянии с Азербайджаном 13 октября (0:0). В ноябрьском товарняке Кипр оказался слабее Греции (1:2), а в пятом туре Лиги наций команда Йохана Валема победила Люксембург (2:1).

Прогноз и ставка

На победу Черногории в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 3.50, а на победу Кипра — 7.30.

В последнем матче «соколы» могут попасть в Лигу B, но для этого им нужно побеждать худшую команду группы 1, чтобы не зависеть от результата сборной Люксембурга.

Подопечным Фарука Хаджибегича вполне по силам справиться на своем поле с соперником, у которого с игрой впереди явные проблемы. Наши прогноз и ставка — победа Черногории с коэффициентом 1.60. 0