Нидерланды — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года

В воскресенье, 15 ноября, сборная Нидерландов на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций. Встреча лиги A группы 1, которая пройдет на стадионе «Кройф Арена» в Амстердаме, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Нидерланды — Босния и Герцеговина.

Нидерланды

Сборная Нидерландов в своей элитной группе Лиги наций занимает третье место с пятью набранными очками после четырех туров.

«Оранжевые» набрали один балл в противостоянии с Италией (0:1 и 1:1), одолели Польшу (1:0), а также разошлись миром с Боснией и Герцеговиной (0:0).

В октябрьском товарищеском матче подопечные Франка де Бура в Амстердаме потерпели поражение от Мексики (0:1).

Все прогнозы на Лигу наций

В ноябрьском контрольном поединке на этой неделе голландская команда разошлась миром с Испанией (1:1).

Босния и Герцеговина

За четыре тура Лиги наций эта сборная заработала два очка. В таблице Группы 1 она находится на последнем месте с разницей голов 2:6.

Первый балл команда Боснии и Герцеговины заработала 4 сентября против Италии (1:1). Второй — в 3-м туре против Нидерландов (0:0) дома.

Далее была домашняя встреча с Польшей и поражение со счетом 1:2. После этого балканцы в товарищеской встрече уступили дома Ирану (0:2).

8 октября подопечные Душана Баевича сразились с Северной Ирландией в квалификации на Евро. В родных стенах «Драконы» уступили соперникам по пенальти (1:1, 4:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и обе команды забьют за 3,00. 0