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    Сохранят ли Нидерланды шансы на полуфинал Лиги наций?

    Нидерланды — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Босния и Герцеговина
    Нидерланды сохраняют шансы на полуфинал ЛН
    В воскресенье, 15 ноября, сборная Нидерландов на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций. Встреча лиги A группы 1, которая пройдет на стадионе «Кройф Арена» в Амстердаме, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Нидерланды — Босния и Герцеговина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 15 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    Нидерланды

    Сборная Нидерландов в своей элитной группе Лиги наций занимает третье место с пятью набранными очками после четырех туров.

    «Оранжевые» набрали один балл в противостоянии с Италией (0:1 и 1:1), одолели Польшу (1:0), а также разошлись миром с Боснией и Герцеговиной (0:0).

    В октябрьском товарищеском матче подопечные Франка де Бура в Амстердаме потерпели поражение от Мексики (0:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В ноябрьском контрольном поединке на этой неделе голландская команда разошлась миром с Испанией (1:1).

    Босния и Герцеговина

    За четыре тура Лиги наций эта сборная заработала два очка. В таблице Группы 1 она находится на последнем месте с разницей голов 2:6.

    Первый балл команда Боснии и Герцеговины заработала 4 сентября против Италии (1:1). Второй — в 3-м туре против Нидерландов (0:0) дома.

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    • Далее была домашняя встреча с Польшей и поражение со счетом 1:2. После этого балканцы в товарищеской встрече уступили дома Ирану (0:2).

    8 октября подопечные Душана Баевича сразились с Северной Ирландией в квалификации на Евро. В родных стенах «Драконы» уступили соперникам по пенальти (1:1, 4:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и обе команды забьют за 3,00. 0

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    Нидерланды — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Нидерланды — Босния и Герцеговина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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