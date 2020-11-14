Португалия — Франция. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 ноября 2020 года

Португалия
Сборная Португалии уже вышла в финальную часть Евро-2020, заняв второе место в своей отборочной группе B и пропустив вперед Украину, которой проиграла на выезде (1:2).
В нынешней Лиге наций команда Фернанду Сантуша стартовала с двух побед — в сентябре дома была повержена Хорватия (4:1), а в гостях — Швеция (2:0).
В октябрьском товарищеском матче против Испании португальцы сыграли вничью (0:0), играя в Лиссабоне, без голов закончился и выездной матч Лиги Наций с Францией (0:0).
В домашнем матче Лиги Наций со Швецией португальцы победили со счетом 3:0, а в последнем товарищеском матче уничтожили на своем поле команду Андорры (7:0).
У Португалии и Франции по 10 очков, но подопечные Сантуша занимают первое место за счет лучшей разницы мячей (9-1 против 7-3).
Франция
Сборная Франции также вышла на Евро-2020, став победителем группы H, где в десяти матчах одержала восемь побед, а единственное поражение потерпела в гостях от Турции (0:2).
В текущей Лиге наций подопечные Дидье Дешама стартовали в сентябре с побед над командами Швеции (1:0) на выезде и Хорватии (4:2) дома.
В октябре в контрольной встрече французы разгромили Украину (7:1), игравшую ослабленным составом из-за выявленного коронавируса у футболистов «Шахтера».
Затем в рамках Лиги Наций французы в Сан-Дени разошлись миром с Португалией (0:0), а на выезде одержали победу над Хорватией (2:1).
Календарь и таблица Лиги наций
Накануне ответного матча с португальцами сборная Франции потерпела сенсационное поражение от Финляндии в товарищеском матче (0:2).
Прогноз и ставки
На победу Португалии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.20, а на победу Франции — 2.95.
В предстоящем матче за Францию не сыграет травмированный Килиан Мбаппе, в то время как у Португалии в строю Криштиану Роналду, Диогу Жота и Жоау Феликс.
Победитель этой встречи сделает огромный шаг к тому, чтобы финишировать на первом месте в группе. Прогнозируем, что сборная Португалии не проиграет дома.
Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.90. 0