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    Сможет ли Ирландия удивить Англию?

    Англия — Ирландия. Прогноз (к. 4.30) и ставки на товарищеский матч 12 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Ирландия
    Харри Кейн
    Сборная Англии встретится с командой Ирландии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 12 ноября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 23:00 мск. Прогноз на Англия — Ирландия.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Ноября 2020 года
    Англия
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    Англия

    Главным достижением сборной Англии этой осенью стала победа над Бельгией (2:1). В октябрьском матче команда Гарета Саутгейта пропустила уже в самом начале матча, но в итоге организовала очень эффектный камбэк.

    В остальных же матчах англичане не впечатляли. На фоне матча с бельгийцами было заметно, что в остальных случаях звездам АПЛ было не так интересно играть.

    Сборная АПЛ с трудом выиграла у Исландии, а также провела два плохих матча с Данией. В Копенгагене игра завершилась вничью 0:0, а в Лондоне победу одержали датчане.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Была еще товарищеская игра с Уэльсом, в которой Англия одержала победу со счетом 3:0. Но тут все-таки надо учитывать статус встречи. В официальном матче все могло быть по-другому.

    Ирландия

    А вот про Ирландию совершенно точно можно сказать, что она провалила сентябрь и октябрь.

    Самое печальное заключается в том, что ирландцы упустили последний шанс попасть на чемпионат Европы. В начале прошлого месяца Ирландия проиграла Словакии в рамках стыкового матча.

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    • В Лиге наций дела тоже идут не лучшим образом. В четырех матчах Ирландия не одержала ни одной победы — два поражения и две ничьи.

    Главная проблема ирландцев — совершенно беззубое нападение. В пяти предыдущих матчах команда забила всего лишь один гол.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Англии. На хозяев можно поставить за 1.36, ничью предлагают за 5.55, а победу Ирландии — за 11.50.

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    Многое, безусловно, будет зависеть от Англии. Но для Ирландии не проиграть такому сопернику — это принципиальный момент.

    Учитывая, с каким настроем очень часто выходит на поле сборная Англии, рискнем предположить, что ирландцы преподнесут сенсацию.

    Ставка — победа Ирландии или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 4.30. Ирландцы будут сражаться, в этом нет сомнений. 0

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    Англия — Ирландия. Прогноз (к. 4.30) и ставки на товарищеский матч 12 ноября 2020 года. Прогноз на Англия — Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.30
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