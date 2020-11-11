Германия — Чехия. Прогноз (к. 2.08) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

Сборная Германии встретится с командой Чехии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 11 ноября в Лейпциге, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Чехия.

Германия

Немецкой сборной очень тяжело дались первые матчи после большой паузы. В пяти осенних матчах команда Йоахима Лёва одержала только одно победу — для Германии это совсем так себе.

В сентябре Бундестим сыграла вничью с Испанией и Швейцарией. Результат с испанцами еще можно принять, а вот игра против швейцарцев явно расстроила всю Германию, соперник был как минимум не хуже.

Октябрь сборная Германии начала с товарищеского матча против Турции. Лёв получил возможно провести определенные кадровые и тактические эксперименты, и в итоге — 3:3. Еще один непонятный матч, в котором игра немцев в защите стала главным разочарованием.

Все прогнозы на спорт

Первую и пока что единственную победу в этом году Германия одержала в гостевом матче Лиги наций против Украины (2:1). В целом неплохо, но другой соперник, скорее всего, наказал бы Германию за слабую реализацию моментов.

А потом был еще один матч против Швейцарии. Игра, которую в Германии хотят поскорее забыть. Команда Лёва дважды проигрывала по ходу матча, но все-таки ушла от поражения — 3:3.

Чехия

Чехия в сентябре и октябре тоже провел пять матчей. И главной проблемой для чехов стали важные встречи с Шотландией в Лиге наций.

Чехи проиграли шотландцам и дома, и в гостях. После этих поражений сборная Чехии практически потеряла шансы на выход в элитную группу Лиги наций. Учитывая, что осталось провести всего лишь несколько матчей, обогнать Шотландию будет нереально.

Зато Чехия выиграла у Словакии и сборной Израиля, забив в этих матчах в общей сложности пять мячей.

Еще одну победу чехи одержали в товарищеской встрече с Кипром.

Стоит отметить, что Чехия пропускала как минимум один мяч во всех пяти матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в исходе предстоящего матча. Поставить на Германию можно за 1.36, ничью предлагают за 5.70, а победу Чехии — за 10.75.

Спорить бессмысленно, Германия здесь явный фаворит, другой вопрос — будет ли у немцев настрой на эту игру. Уже все говорят о том, что эти товарищеские матчи абсолютно лишние в невероятном жестком футбольном графике. И именно поэтому не надо сильно удивляться, когда Германия пропускает по три мяча от Турции и Швейцарии.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, касается состава Германии. Немцы сразу предупредили, что лидеры сборной матч против Чехии пропустят. Речь идет о Нойере, Гинтере, Гнабри, Горетцке, Киммихе, Кроосе, Сане и Вернере. То есть в ближайшей игре Лёв снова будет проверять ближайший резерв.

Так что все не так однозначно, Чехия вполне может повторить подвиг Турции.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.08. А также ставка на то, что обе команды забьют во втором тайме — 3.20. 0