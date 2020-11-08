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    Удивят ли «Химки» Слуцкого?

    «Химки» — «Рубин». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Рубин»
    Денис Глушаков
    В воскресенье, 8 ноября, в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своем поле примут казанский «Рубин». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Химки» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Химки»

    «Химки» в данный момент располагаются на 13 строке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету девять очков, отставая от безопасной строки на три пункта.

    В минувшем туре подмосковный коллектив на своей арене проиграл «Зениту» со счетом 0:2, а игровым днем ранее он с таким же результатом одолел в гостях «Ростов».

    Перед этим «красно-черные» переиграли по пенальти «Нижний Новгород» в Кубке России и пробились в 1/8 финала, а также потерпели выездное фиаско от «Локомотива» (1:2) и домашнее от «Спартака» (2:3).

    Все прогнозы на РПЛ

    В родных стенах в текущем чемпионате России «Химки» выиграли одну игру, один матч свели вничью и четыре раза были повержены, разница забитых и пропущенных — 5:10.

    «Рубин»

    «Рубин» с 21 зачетным пунктом разместился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, однако от четвертой строки отстает всего на два очка.

    В середине недели дружина Слуцкого потерпела неудачу в Кубке страны, проиграв на выезде «СКА-Хабаровск» (0:1) и завершила свое выступление в этом турнире.

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    • А вот последние матчи в рамках РПЛ казанцы провели блестяще, одолев в Санкт-Петербурге «Зенит» со счетом 2:1 и на своей территории тульский «Арсенал» — 3:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    На выезде «Рубин» в текущем первенстве играет пока бескомпромиссно, выиграв четыре встречи при двух поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 11:9.

    В прошлом году эти команды встретились в 1/16 финала Кубка России. И тогда «Химки» дома разгромили «Рубин» — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Химок» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.46.

    Подмосковный коллектив, который неплохо укрепил свой состав, вполне способен в родных стенах не проиграть гостям из Казани. Наша ставка на этот поединок — 1Х. 0

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    «Химки» — «Рубин». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Химки» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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