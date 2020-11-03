«Порту» — «Марсель». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Марсель».

«Порту»

Португальская команда из одноименного города находится на втором месте в турнирной таблице Группы С. За два тура сине-белые смогли заработать 3 балла.

В первом матче Лиги чемпионов «Порту» на «Этихад» сразился с «Ман Сити». В гостевой игре «драконам» удалось выйти вперед, но затем они получили три безответных гола в ответ (1:3).

Во втором поединке подопечные Сержиу Консейсау принимали на «Драгау» «Олимпиакос». В домашней встрече у португальского клуба проблем не возникло (2:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А вот в чемпионате страны у «Порту» не все так хорошо. После шести туров коллектив Консейсау с десятью очками идет третьим в таблице. От лидеров сине-белые успели отстать на 6 пунктов.

«Марсель»

Французский клуб из одноименного города в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пока не забивал и не набирал очков. В таблице Группы C «южане» находятся на последнем месте.

В дебютной встрече в ЛЧ «Марсель» в гостях потерпел поражение от «Олимпиакоса», пропустив гол на 91-й минуте (0:1). А на «Велодроме» «провансальцы» всухую проиграли «Манчестер Сити» (0:3).

В восьми турах Лиги 1 команда Андре Виллаша-Боаша сумела набрать 15 очков. В зачете французского первенства бело-голубые замыкают топ-5, отставая от лидеров на 7 очков.

В октябре «Марсель» в рамках чемпионата Франции расписал мировую с «Лионом» (1:1), одержал верх над «Бордо» (3:1) и скромно обошелся с «Лорьяном» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Порту» в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.56, а на победу «Марселя» — 4.54.

Если команда Андре Виллаша-Боаша желает продолжить выступления в еврокубках, ей пора просыпаться и биться с «Порту» в двух матчах за победы.

Дома португальцы, конечно же, постараются играть первым номером, но соперник по классу ничем не уступает. Противостояние двух схожих по силе коллективов подарит голы в обе стороны. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.92. 0