«Ротор» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 ноября 2020 года

В воскресенье, 1 ноября, «Ротор» на своем поле примут ЦСКА в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Волгоград Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ротор» — ЦСКА.

«Ротор»

Волгоградцы в конце сентября дома проиграли «Рубину» (1:3). Это было четвертое поражения подряд — предыдущие три были техническими 0:3, из-за вспышки коронавируса в команде.

Октябрь «Ротор» начал с безголевой выездной ничьей с «Уфой», но после международной паузы снова начал проигрывать, уступив дома «Тамбову» (0:2).

В последних матчах волгоградцы крупно проиграли в Кубке «Крыльям Советов» (0:3), зато потом одержали первую победу в сезоне, взяв верх над «Локомотивом» (2:1) в гостях.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 12 туров РПЛ «Ротор» с 6 очками занимает 15 место, обогнав «Уфу» по доп показателям. Разница мячей 6-21, 2 гола забил Камиль Муллин.

ЦСКА

В сентябре подопечные Гончаренко в гостях справились с «Уфой» (1:0). после чего потерпели домашнее поражение в дерби с «Локомотивом» (1:0).

После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом», а после чего в рамках РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

Во втором туре группового этапа ЛЕ ЦСКА на своем поле разошелся миром с загребским «Динамо», запоров кучу моментов, но так и не открыв счет — 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров РПЛ армейцы с 25 очками идут на 2-м месте, на 2 балла отставая от «Спартака». Разница мячей 24-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

Прогноз и ставки

На победу «Ротора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.35, а на победу ЦСКА — 3.80.

Команды провели контрольный матч в августе, который закончился без забитых мячей.

Несмотря на неожиданную победу над «Локо», повторить успех в матче с ЦСКА «Ротору» вряд ли удастся. Прогнозируем, что армейцы не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,65, и ТМ 2,5 за 1,85. 0