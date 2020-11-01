«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Англии 1 ноября 2020 года

«Манчестер Юнайтед» встретится на «Олд Траффорд» с «Арсеналом» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 1 ноября, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед»

Текущее турнирное положение «Манчестер Юнайтед» пока что никак не соответствует амбициям легендарного клуба. После пяти сыгранных матчей команда Оле-Гуннара Сульшера занимает 15-е место.

Однако тут есть два существенных момента. Во-первых, у «красных дьяволов» еще есть игра в запасе, а во-вторых — расстояние от первого места составляет всего лишь есть очков. Плотность в таблице, конечно, поражает.

Беспроигрышная серия «МЮ» составляет уже четыре матча. Команда заметно прибавила и по игре. Переломным, по всей видимости, стал матч с «Тоттенхэмом», в котором команда Сульшера «влетела» со счетом 1:6. Эффект, как ни странно, оказался отрезвляющим.

Среди недели «МЮ» провел мощнейший матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, одержав победу со счетом 5:0. А перед эиим был разгром «Ньюкасла», победа над «ПСЖ» и ничья с «Челси».

«Арсенал»

У «Арсенала» же сейчас плохо, если говорить про АПЛ. Лондонский клуб проиграл два предыдущих матчах, из-за чего опустился в таблице на 11-е место.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом туре «Арсенал» уступил на своем поле «Лестеру» (0:1). Команда Микеля Артеты абсолютно ничего не показала в атаке. А перед этим «канониры» потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:1). И в этой игре «Арсенал» тоже совсем не впечатлил.

Чуть лучше идут дела в Лиге Европы. Но там и соперники у «Арсенала» посредственные. Сначала «канониры» обыграли венский «Рапид», а затем ирландский «Дандолк». Но в данном случае эти матчи не имеют никакого значения.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» букмекеры предлагают поставить за 2.12, на ничью за 3.84, а на «Арсенал» — 3.72.

Скорее всего, по сценарию этот матч будет похож на недавнюю встречу «МЮ» с «Челси», которая завершилась со счетом 0:0. Вязкая игра, много борьбы и очень мало интересных и зрелищных эпизодов в атаке.

Тем более матчи с участием «Арсенала» в последнее время стали настоящим испытанием, хотя и нельзя не отметить, что при Артете «канониры» стали гораздо организованнее.

И все же ставка — на победу «МЮ» за 2.12. В тактическом плане Сульшер вряд ли уступит Артете, при этом в нападении хозяева смотрятся в разы лучше.

Возможно, «МЮ» выиграет и не пропустит. Защищаться против «Арсенал» сейчас не так сложно, как во времена Арсена Венгера. Поэтому можно подумать о ставке на победу «Манчестер Юнайтед» с сухим счетом за 3.76. 0