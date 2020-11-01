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    Подберется ли «Вольфсбург» к еврокубковой зоне?

    «Герта» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 4.10) и ставки на матч Бундеслиги 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Вольфсбург»
    Максимилиан Арнольд
    В шестом туре чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 1 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Герта» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Ноября 2020 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 20:00 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Герта»

    Берлинская команда в пяти турах набрала всего 3 очка. В таблице чемпионата она находится на 15 строчке. За пять матчей Бундеслиги бело-голубые забили 9 голов, а пропустили — 12.

    В предсезонке «Герта» потерпела три поражения в четырех встречах. В проигранных поединках «старая дама» была слабее «Аякса» (0:1), ПСВ (0:4) и «Гамбурга» (0:2).

    А в 1/32 финала Кубка страны подопечные Бруно Лаббадиа уступили «Айнтрахту» Б (4:5). В дебютной встрече Бундеслиги берлинцы разгромили «Вердер» (4:1).

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    Но в четырех следующих матчах немецкого первенства «Герта» осталась без набранных баллов. Бело-голубые проиграли «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

    «Вольфсбург»

    Коллектив из одноименного города находится на десятом месте в таблице Бундеслиги. В пяти турах эта команда заработала 7 очков, забила 4 гола, а пропустила 3.

    Первый официальный матч в Германии «Вольфсбург» провел в рамках 1/32 финала Кубка. На этой стадии «волки» разгромили «Фюрстенвальде» (4:1).

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    • В первом туре Бундеслиги подопечные Оливера Глазнера расписали мировую с «Байером» (0:0). Ничьей закончилась и встреча второго тура с «Фрайбургом» (1:1).

    В трех других поединках Бундеслиги «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1), а также победил «Арминию» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.56, а на победу «Вольфсбурга» — 2.72.

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    Несмотря на четыре ничейных исхода в чемпионате, «волки» в текущем сезоне будут бороться за еврокубковые места.

    Улучшить свое турнирное положение команда Оливера Глазнера может в матче с клубом, который застрял в нижней части таблицы и пропустил 12 голов в пяти встречах. Наши прогноз и ставка — победа «Вольфсбурга» с форой -1 за 4.10. 0

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    «Герта» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 4.10) и ставки на матч Бундеслиги 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Герта» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.10
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