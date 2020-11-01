«Герта» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 4.10) и ставки на матч Бундеслиги 1 ноября 2020 года

В шестом туре чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 1 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Герта» — «Вольфсбург».

«Герта»

Берлинская команда в пяти турах набрала всего 3 очка. В таблице чемпионата она находится на 15 строчке. За пять матчей Бундеслиги бело-голубые забили 9 голов, а пропустили — 12.

В предсезонке «Герта» потерпела три поражения в четырех встречах. В проигранных поединках «старая дама» была слабее «Аякса» (0:1), ПСВ (0:4) и «Гамбурга» (0:2).

А в 1/32 финала Кубка страны подопечные Бруно Лаббадиа уступили «Айнтрахту» Б (4:5). В дебютной встрече Бундеслиги берлинцы разгромили «Вердер» (4:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Но в четырех следующих матчах немецкого первенства «Герта» осталась без набранных баллов. Бело-голубые проиграли «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

«Вольфсбург»

Коллектив из одноименного города находится на десятом месте в таблице Бундеслиги. В пяти турах эта команда заработала 7 очков, забила 4 гола, а пропустила 3.

Первый официальный матч в Германии «Вольфсбург» провел в рамках 1/32 финала Кубка. На этой стадии «волки» разгромили «Фюрстенвальде» (4:1).

В первом туре Бундеслиги подопечные Оливера Глазнера расписали мировую с «Байером» (0:0). Ничьей закончилась и встреча второго тура с «Фрайбургом» (1:1).

В трех других поединках Бундеслиги «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1), а также победил «Арминию» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.56, а на победу «Вольфсбурга» — 2.72.

Несмотря на четыре ничейных исхода в чемпионате, «волки» в текущем сезоне будут бороться за еврокубковые места.

Улучшить свое турнирное положение команда Оливера Глазнера может в матче с клубом, который застрял в нижней части таблицы и пропустил 12 голов в пяти встречах. Наши прогноз и ставка — победа «Вольфсбурга» с форой -1 за 4.10. 0