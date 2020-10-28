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    Будет ли второй матч в ЛЧ легкой прогулкой для ПСЖ?

    «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ
    Неймар
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на «Стадионе имени Фатиха Терима» 28 октября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 28 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.50
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 1.21
  • Ставка!
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    «Истанбул Башакшехир»

    В первом матче группового раунда турецкая команда на «Ред Булл Арене» всухую проиграла «РБ Лейпцигу» (2:0). В таблице Группы Н она пока находится на последнем месте.

    В чемпионате страны «Истанбул Башакшехир» успел сыграть в шести турах Суперлиги. В этих поединках команда завоевала 7 баллов, а в таблице заняла 11 строчку.

    Старт сезона в чемпионате получился провальным. Подопечные Окана Бурука проиграли «Хатаяспору» (0:2), «Галатасараю» (0:2) и «Карагюмрюку» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Первые очки в Суперлиге «Истанбул Башакшехир» заработал в игре с «Гезтепе» (0:0). А в двух следующих турах чемпионата Турции клуб из Стамбула победил «Трабзонспор» (2:0) и «Антальяспор» (5:1).

    ПСЖ

    Команда из столицы Франции начала еврокубковый сезон с потери. На своем поле «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    А в Лиге 1 красно-синим удалось недавно вернуть себе лидерство в таблице. Сейчас ПСЖ имеет на своем счету 18 очков и опережает «Лилль» по дополнительным показателям.

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  • Вчера

    • В начале сезона ПСЖ с кучей кадровых потерь из-за коронавируса проиграл «Лансу» (0:1) и «Марселю» (0:1). Однако с тех пор парижане в первенстве идут без потерь.

    В других матчах чемпионата Франции команда Томаса Тухеля победила «Мец» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1), «Ним» (4:0) и «Дижон» (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Истанбула Башакшехир» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.5, ничья оценивается в 7.50, а победа ПСЖ — в 1.21

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    После неудачного старта в Лиге чемпионов команда Тухеля, претендующая на выход из группы, постарается сыграть как можно эффективнее впереди в поединке с клубом, у которого не все в порядке даже в домашнем первенстве.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.69. 0

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    «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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