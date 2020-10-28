«Истанбул Башакшехир» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на «Стадионе имени Фатиха Терима» 28 октября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ.

«Истанбул Башакшехир»

В первом матче группового раунда турецкая команда на «Ред Булл Арене» всухую проиграла «РБ Лейпцигу» (2:0). В таблице Группы Н она пока находится на последнем месте.

В чемпионате страны «Истанбул Башакшехир» успел сыграть в шести турах Суперлиги. В этих поединках команда завоевала 7 баллов, а в таблице заняла 11 строчку.

Старт сезона в чемпионате получился провальным. Подопечные Окана Бурука проиграли «Хатаяспору» (0:2), «Галатасараю» (0:2) и «Карагюмрюку» (0:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Первые очки в Суперлиге «Истанбул Башакшехир» заработал в игре с «Гезтепе» (0:0). А в двух следующих турах чемпионата Турции клуб из Стамбула победил «Трабзонспор» (2:0) и «Антальяспор» (5:1).

ПСЖ

Команда из столицы Франции начала еврокубковый сезон с потери. На своем поле «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

А в Лиге 1 красно-синим удалось недавно вернуть себе лидерство в таблице. Сейчас ПСЖ имеет на своем счету 18 очков и опережает «Лилль» по дополнительным показателям.

В начале сезона ПСЖ с кучей кадровых потерь из-за коронавируса проиграл «Лансу» (0:1) и «Марселю» (0:1). Однако с тех пор парижане в первенстве идут без потерь.

В других матчах чемпионата Франции команда Томаса Тухеля победила «Мец» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1), «Ним» (4:0) и «Дижон» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Истанбула Башакшехир» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.5, ничья оценивается в 7.50, а победа ПСЖ — в 1.21

После неудачного старта в Лиге чемпионов команда Тухеля, претендующая на выход из группы, постарается сыграть как можно эффективнее впереди в поединке с клубом, у которого не все в порядке даже в домашнем первенстве.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.69. 0