«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 24 октября 2020 года

В пятом туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Альянц Арене» 24 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».

«Бавария»

После четырех туров мюнхенская команда имеет на своем счету 9 баллов. В таблице Бундеслиги она пока идет второй, отставая от «РБ Лейпцига» на 1 пункт. В 4 матчах красные успели забить 17 голов, а пропустили 8.

В первом туре «Бавария» на своем поле растоптала «Шальке» (8:0), а затем была битва с «Севильей» за Суперкубок УЕФА, которую мюнхенцы затащили в дополнительное время (2:1).

Насыщенный график команды негативно сказался на матче с «Хоффенхаймом», в котором коллектив Флика проиграл (1:4). Затем баварцы победили «Боруссию» Д в Суперкубке Германии (3:2) и «Герту» в чемпионате (4:3).

Календарь и таблица Бундеслиги

На стадии 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» прошла «Дюрен» (3:0), а в домашнем первенстве она разгромила «Арминию» (4:1). В первом туре ЛЧ красные прихлопнули «Атлетико» (4:0).

«Айнтрахт»

В своих четырех матчах нового сезона Бундеслиги команда из Франкфурта-на-Майне заработала 8 очков. В таблице чемпионата она находится на четвертой позиции.

Первая официальная встреча сезона прошла в рамках 1/32 финала Кубка Германии. На стадионе «Грюнвальдер» «Айнтрахт» не без проблем переиграл «Мюнхен 1860» (2:1).

В чемпионате подопечные Ади Хюттера расписали мировую с «Арминией» в первом туре (1:1), а позже были победы над «Гертой» (3:1) и «Хоффенхаймом» (2:1).

Во время паузы на матчи Лиги наций «Айнтрахт» успел провести товарищеский поединок против «Вюрцбургер Кикерс» в котором «орлы» были разгромлены (0:3). В Бундеслиге команда Хюттера расписала мировую с «Кельном» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Баварии» в грядущем поединке оценивается в 1.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.60, а на победу «Айнтрахта» — 13.5.

Несмотря на то что команда из Франкфурта-на-Майне пока идет без поражений, она все еще страдает в обороне и пропускает в каждом матче сезона во всех турнирах.

А в двух очных поединках из трех недавних в Мюнхене баварцы забивали «Айнтрахту» 5 голов. Уверенную победу красные добудут и в пятом туре. Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 2.31. 0