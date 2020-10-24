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    Как долго «Бавария» будет вскрывать защиту «Айнтрахта»?

    «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Айнтрахт»
    Кингсли Коман
    В пятом туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Альянц Арене» 24 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Октября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.23
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 11.00
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    «Бавария»

    После четырех туров мюнхенская команда имеет на своем счету 9 баллов. В таблице Бундеслиги она пока идет второй, отставая от «РБ Лейпцига» на 1 пункт. В 4 матчах красные успели забить 17 голов, а пропустили 8.

    В первом туре «Бавария» на своем поле растоптала «Шальке» (8:0), а затем была битва с «Севильей» за Суперкубок УЕФА, которую мюнхенцы затащили в дополнительное время (2:1).

    Насыщенный график команды негативно сказался на матче с «Хоффенхаймом», в котором коллектив Флика проиграл (1:4). Затем баварцы победили «Боруссию» Д в Суперкубке Германии (3:2) и «Герту» в чемпионате (4:3).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На стадии 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» прошла «Дюрен» (3:0), а в домашнем первенстве она разгромила «Арминию» (4:1). В первом туре ЛЧ красные прихлопнули «Атлетико» (4:0).

    «Айнтрахт»

    В своих четырех матчах нового сезона Бундеслиги команда из Франкфурта-на-Майне заработала 8 очков. В таблице чемпионата она находится на четвертой позиции.

    Первая официальная встреча сезона прошла в рамках 1/32 финала Кубка Германии. На стадионе «Грюнвальдер» «Айнтрахт» не без проблем переиграл «Мюнхен 1860» (2:1).

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    • В чемпионате подопечные Ади Хюттера расписали мировую с «Арминией» в первом туре (1:1), а позже были победы над «Гертой» (3:1) и «Хоффенхаймом» (2:1).

    Во время паузы на матчи Лиги наций «Айнтрахт» успел провести товарищеский поединок против «Вюрцбургер Кикерс» в котором «орлы» были разгромлены (0:3). В Бундеслиге команда Хюттера расписала мировую с «Кельном» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Баварии» в грядущем поединке оценивается в 1.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.60, а на победу «Айнтрахта» — 13.5.

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    Несмотря на то что команда из Франкфурта-на-Майне пока идет без поражений, она все еще страдает в обороне и пропускает в каждом матче сезона во всех турнирах.

    А в двух очных поединках из трех недавних в Мюнхене баварцы забивали «Айнтрахту» 5 голов. Уверенную победу красные добудут и в пятом туре. Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 2.31. 0

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    «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Бундеслиги 24 октября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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