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    Преподнесет ли «Рапид» сюрпризы «Арсеналу»?

    «Рапид» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Арсенал»
    Томас Парти
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Рапид» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Рапид» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 22 Октября 2020 года
    Рапид В
  • Лига Европы. Группа B
    •  Рапид В 19:55 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Рапид»

    Австрийская команда из Вены имела шанс попасть в Лигу чемпионов. Но в полуфинальном поединке в рамках квалификации она в Бельгии проиграла «Генту» (1:2), который позже и сам уступил в финале.

    В чемпионате Австрии «Рапид» успел сыграть в четырех турах. Набрав 10 очков, венский коллектив занял второе место, отстав от лидеров всего на 2 пункта.

    В первом туре австрийской Бундеслиги зелено-белые дома разгромили «Адмиру» (4:1). После этого подопечные Дитмара Кюбауэра расписали мировую со «Штурмом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В двух других матчах чемпионата «Рапид» победил «Санкт-Пельтен» (2:1) и ЛАСК (3:0), а в недавнем поединке клуб из Вены разгромил «Нойштадт» в 1/16 финала Кубка страны (5:1).

    «Арсенал»

    Новый сезон начался для лондонского клуба с противостояния с «Ливерпулем» в Суперкубке Англии. В поединке на «Уэмбли» «канониры» добыли победу в серии пенальти (1:1, 5:4).

    Уверенный ход «Арсенал» набрал и на старте АПЛ. В первых двух турах «пушкари» разгромили «Фулхэм» (3:0) и переиграли «Вест Хэм» (2:1). А в Кубке лиги команда Артеты прошла «Лестер» (2:0).

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    • Первое поражение в чемпионате лондонцы потерпели от «Ливерпуля» на «Энфилде» (1:3), но через несколько дней «Арсенал» выбил «мерсисайдцев» из Кубка лиги по пенальти (0:0, 5:4).

    Перед паузой на Лигу наций лондонский коллектив победил «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а после возобновления клубного футбола «пушкари» уступили «Манчестер Сити» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рапида» в предстоящем матче оценивается в 5.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Арсенала» — 1.60.

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    Оба клуба в своих чемпионатах идут неплохо. Да, «канониры» успели дважды проиграть, но влетели они топам.

    В дебютной встрече в Лиге Европы команда Артеты постарается набрать хороший старт, обыграв одного из самых сильных соперников в простой группе. Наши прогноз и ставка — победа «Арсенала» за 1.60. 0

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