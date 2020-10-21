«Нижний Новгород» — «Химки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на Кубок России 21 октября 2020 года

«Нижний Новгород» встретится на своем поле с «Химками» в рамках группового этапа Кубка России. Матч состоится 21 октября, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Химки».

«Нижний Новгород»

Нижегородский клуб стартовал в Кубке России с 1/64 финала. В этом раунде «Нижний Новгород» выиграл в гостях у «Томи» со счетом 1:0.

В первом матче группового этапа, который в этом сезоне заменяет 1/32 и 1/16 финала, «Нижний Новгород» выиграл в серии пенальти у иркутского «Зенита». Ничейные исходы на групповом этапе не предусмотрены.

Но самое главное, что нужно знать о «Нижнем Новгороде», заключается в другом. Это лидер сезона в ФНЛ. В 16-ти матчах команда Роберта Евдокимова набрала 37 очков.

Все прогнозы на спорт

Победная серия «Нижнего Новгорода» в ФНЛ на данный момент составляет девять матчей. В среднем нижегородцы в этот период забивали чуть больше двух мячей за игру.

«Химки»

Тем временем «Химки» в первом туре группового этапа Кубка России тоже выиграли у иркутского «Зенита» (1:0). Это было еще до смены главного тренера в подмосковном клубе. С недавних пор с командой работает Игорь Черевченко.

«Химки» довольно неплохо проводят октябрьский отрезок сезона, несмотря на всего лишь одну победу в трех матчах. Однако и соперники у команды Черевченко были непростые — «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». И что важно, «Химки» в этих играх забили в общей сложности четыре мяча.

Положительные изменения в игре «Химок» связаны с неплохой работой клуба на трансферном рынке. Звезд в команде, конечно, нет, но некоторые игроки точно усилили подмосковный клуб.

Прогноз и ставка

Букмекеры в замешательстве, на победу и «Нижнего Новгорода», и «Химок» можно поставить за 2.56. На ничью в основное время — за 3.26.

Тут действительно непросто отдать кому-то предпочтение, но надо не забывать, что клубы РПЛ часто относятся к матчам Кубка России. Почему-то некоторые не воспринимают всерьез этот турнир.

С другой стороны, «Химки» — это финалист предыдущего розыгрыша. Но тогда, конечно, у команды не было мыслей о том, как не вылететь из РПЛ, а сейчас в команде только об этом и думают.

В общем, не исключено, что «Химки» пожертвуют предстоящим матчем ради предстоящей встречи с «Ростовом» в чемпионате.

Ставка — победа «Нижнего Новгорода» с форой (0) за 1.90. А также — тотал «Нижнего Новгорода» больше 1,5 за 2.46. Забивать хозяева умеют. 0