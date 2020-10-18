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    Будет ли у «Ротора» первая победа в сезоне?

    «Ротор» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.54) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Тамбов»
    Седрик Гогуа
    18 октября на «Волгоград Арене» «Ротор» в рамках 11-го тура РПЛ сыграет с «Тамбовом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Ротор» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Октября 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 14:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
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    «Ротор»

    «Ротор», вернувшийся спустя 16 лет в элиту российского футбола, пока не может одержать ни одной победы в текущем розыгрыше РПЛ, трижды сыграв вничью при семи фиаско.

    С такими показателями клуб из Волгограда замыкает турнирную таблицу российского первенства, уступая ближайшему коллективу три очка.

    Стоить отметить, что у волжан в середине сентября в команде произошла вспышка коронавируса, из-за чего они получили два технических поражения в чемпионате.

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    После того, как волгоградцы вернулись на игровое поле, они проиграли дома 1:3 «Рубину» и расписали выездную мировую с «Уфой» (0:0). На своем поле «Ротор» проиграл все пять матчей с общим счетом 2:11.

    «Тамбов»

    «Тамбов», который с большим трудом в прошлом сезоне сохранил прописку в Премьер-лиге, в текущем первенстве также будет бороться за выживание.

    После 10 туров «волки» с 8 набранными пунктами идут десятыми в турнирной таблице, проигрывая безопасной 12 строчке всего один балл.

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    • Перед уходом на перерыв сборных, тамбовцы расписали мировую в родных стенах с тульским «Арсеналом» (1:1), а перед этим поочередно уступили в Москве 0:1 «Локомотиву» и дома 0:2 «Спартаку».

    Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Тамбов» еще не побеждал, раз сыграв вничью при трех фиаско, разница забитых и пропущенных — 4:9.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2018/19, когда выступали еще в ФНЛ. И тогда «Тамбов» дважды обыграл «Ротор»: 1:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ротора» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Тамбова» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.20.

    «Ротор» еще не побеждал в текущем сезоне, поэтому в домашней встрече с прямым конкурентом волгоградцы всеми силами будут стараться восполнить этот пробел. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0

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    «Ротор» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.54) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.54
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