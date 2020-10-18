«Ротор» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.54) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года

18 октября на «Волгоград Арене» «Ротор» в рамках 11-го тура РПЛ сыграет с «Тамбовом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Ротор» — «Тамбов».

«Ротор»

«Ротор», вернувшийся спустя 16 лет в элиту российского футбола, пока не может одержать ни одной победы в текущем розыгрыше РПЛ, трижды сыграв вничью при семи фиаско.

С такими показателями клуб из Волгограда замыкает турнирную таблицу российского первенства, уступая ближайшему коллективу три очка.

Стоить отметить, что у волжан в середине сентября в команде произошла вспышка коронавируса, из-за чего они получили два технических поражения в чемпионате.

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После того, как волгоградцы вернулись на игровое поле, они проиграли дома 1:3 «Рубину» и расписали выездную мировую с «Уфой» (0:0). На своем поле «Ротор» проиграл все пять матчей с общим счетом 2:11.

«Тамбов»

«Тамбов», который с большим трудом в прошлом сезоне сохранил прописку в Премьер-лиге, в текущем первенстве также будет бороться за выживание.

После 10 туров «волки» с 8 набранными пунктами идут десятыми в турнирной таблице, проигрывая безопасной 12 строчке всего один балл.

Перед уходом на перерыв сборных, тамбовцы расписали мировую в родных стенах с тульским «Арсеналом» (1:1), а перед этим поочередно уступили в Москве 0:1 «Локомотиву» и дома 0:2 «Спартаку».

Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Тамбов» еще не побеждал, раз сыграв вничью при трех фиаско, разница забитых и пропущенных — 4:9.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2018/19, когда выступали еще в ФНЛ. И тогда «Тамбов» дважды обыграл «Ротор»: 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ротора» предлагают — 2.54.

На викторию «Тамбова» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.20.

«Ротор» еще не побеждал в текущем сезоне, поэтому в домашней встрече с прямым конкурентом волгоградцы всеми силами будут стараться восполнить этот пробел. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0