«Атлетик» — «Леванте». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Ла Лиги 18 октября 2020 года

В шестом туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» 18 октября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Леванте».

«Атлетик»

Футбольный клуб из Страны Басков застрял на предпоследнем месте в турнирной таблице Примеры. За четыре матча эта команда сумела набрать всего 3 очка.

В первом туре Ла Лиги «Атлетик» сразился с «Гранадой». На ее поле гости из Бильбао потерпели поражение (0:2). Затем «львы» влетели «Севилье» в товарняке (1:2).

Во втором матче в рамках чемпионата Испании подопечные Гаиски Гаритано одержали верх над «Эйбаром» (2:1), а 1 октября было домашнее поражение от «Кадиса» (0:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

Тремя днями позже «Атлетик» остался без очков в противостоянии с «Алавесом» (0:1), а во время паузы на Лигу наций красно-белые по пенальти переиграли «Вальядолид» в товарищеском матче (2:2, 4:2).

«Леванте»

Представители Валенсии не сильно оторвались от «Атлетика». В таблице чемпионата они находятся на 18 месте с тремя баллами на счету. Грядущего соперника команда опережает по дополнительным показателям.

В рамках первого тура состоялось валенсийское дерби, в котором на «Месталье» «Леванте» потерпел поражение от «Валенсии» в напряженной игре (2:4).

Затем была товарищеская встреча с «Севильей» 15 сентября. В этой игре «лягушки» вели в счете 2:0, но после перерыва пропустили от соперников трешку (2:3).

Первую и пока единственную победу в Примере «Леванте» добыл в противостоянии с «Осасуной» (3:1). Затем подопечные Пако Лопеса уступили «Севилье» (0:1) и «Реалу» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в игре шестого тура Ла Лиги букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью — 3.48, а на победу «Леванте» — 3.84.

В текущем сезоне у клуба из Бильбао пока имеются проблемы с результативностью.

Разумеется, дома баскский коллектив будет действовать первым номером, но вскрыть оборону «Леванте» с блеклой игрой впереди очень сложно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.69. 0