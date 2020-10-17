«Гранада» — «Севилья». Прогноз (1.94) и ставки на чемпионат Испании 17 октября 2020 года

«Гранада» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч состоится 17 октября, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Севилья».

«Гранада»

В новом чемпионате Испании «Гранада» провела четыре матча, в которых набрала семь очков. В турнирной таблице команда находится на десятой строчке.

«Гранада» стартовала с двух домашних побед. Сначала команда Диего Мартинеса выиграла у «Атлетика», а потом у «Алавеса», забив обоим по два мяча.

Самым неприятным получился гостевой матч с «Атлетико», в котором «Гранада» уступила со счетом 1:6. А вот выездную ничью можно считать приемлемым результатом, в Испании всегда сложно играть на чужом поле против подобных команд.

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Также стоит отметить, что «Гранада» спокойно прошла квалификацию Лиги Европы и сыграет в групповом этапе турнира.

«Севилья»

Из-за участия в еврокубках «Севилья» позже всех стартовала в новом сезоне Ла Лиги. Пока что команда Хулена Лопетеги успела сыграть только три матча.

Но несмотря на это, «Севилья» находится в топ-6 турнирной таблице, набрав в трех турах семь очков.

Показательной стала встреча с «Барселоной» на «Камп Ноу», где «Севилья» в некоторых моментах выглядела заметно лучше соперника. Матч закончился вничью 1:1, хотя «Севилья» вполне могла выиграть, если бы не проблемы с реализацией.

В матчах с «Кадисом» и «Леванте» «Севилья» набрала по три очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Гранады» за 4.55, на ничью за 3.55, а на «Севилью» — за 1.99.

Здесь, в принципе, сразу понятно, кто фаворит, однако даже для таких команд, как «Севилья», подобные матчи очень часто становятся проблемой. К тому же, не надо забывать, что многие футболисты «Севильи» только-только вернулись из расположения своих сборных, а у некоторых даже обнаружили коронавирус.

В общем, «Севилья» вполне может потерять очки, «Гранада» действительно очень солидно играет дома.

Ставка — обе команды забьют за 1.94. А также ставка — на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.43. В Ла Лиге очень часто самая настоящая жара начинается после перерыва. 0