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    Сможет ли «Челси» найти путь к воротам «Саутгемптона»?

    «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.04) и ставки на чемпионат Англии 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Саутгемптон»
    «Челси»
    Лондонский «Челси» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч состоится 17 октября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Октября 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 6.00
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    «Челси»

    В лондонском клубе вряд ли довольны началом нового сезона. Несмотря на космические трансферы, пока что «Челси» барахлит, а звездные новички конкретно разочаровывают.

    В первых четырех турах «Челси» потерял пять очков. Самым неприятным стал, безусловно, домашний матч против «Ливерпуля». Команда Фрэнка Лэмпарда оказалась не готова к игре с действующим чемпионом Англии.

    Кроме того, едва не превратился в катастрофу выездной матч с «Вест Бромвичем». Уже к середине первого тайма «Челси» уступал со счетом 0:3, но в итоге совершил камбэк. Но, поговаривают, Лэмпард был в бешенстве после этого матча.

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    Немного позитива добавила домашняя победа над «Кристал Пэлас» (4:0) перед международной паузой. Но пока не очень понятно, «Челси» действительно проснулся или это был в большей степени случайный результат.

    «Саутгемптон»

    Тем временем «Саутгемптон» отстает от «Челси» в турнирной таблице всего лишь на одно очко.

    Если рассуждать с позиции середняка, тогда старт «Саутгемптона» можно признать удовлетворительным. Хотя после первых двух туров позитива нет было от слова «совсем». «Святые» сначала проиграли «Кристал Пэлас», а потом попали под «Тоттенхэм», пропустив от команды Жозе Моуринью пять мячей.

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    • Однако «Саутгемптон» уже не в первый раз показал, что способен быстро исправлять ситуацию. В третьем туре команда Ральфа Хазенхюттля одержала сложнейшую гостевую победу над «Бернли», а потом уверенно выиграла дома у «Вест Бромвича».

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» букмекеры предлагают поставить за 1.53, на ничью за 4.75, а на победу «Саутгемптона» за 6.20.

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    Несмотря на фактор своего поля и заметное превосходство в кадровом вопросе, коэффициент на «Челси» все же занижен. Топ-клубы всегда тяжело проводят первые матчи после перерыва на игры сборных. «Челси» в данном случае вряд ли станет исключением.

    Велика вероятность, что «Саутгемптон» как минимум забьет. И при этом нельзя исключать, что «Челси» снова не досчитается очков. В прошлом сезоне, например, «Саутгемптон» выиграл на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.04. А также тотал второго тайма больше 1,5 за 1.83. 0

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    «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.04) и ставки на чемпионат Англии 17 октября 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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