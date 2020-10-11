Босния и Герцеговина — Нидерланды. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

Босния и Герцеговина
За два тура Лиги наций эта сборная заработала 1 очко. В таблице Группы 1 она находится на последнем месте с разницей голов 2:3.
Единственный балл команда Боснии и Герцеговины заработала 4 сентября. В гостевом поединке с Италией соперники по разу обменялись голами (1:1).
Далее была домашняя встреча с Польшей. В этом матче желто-синие вышли вперед, однако в итоге упустили лидерство и потерпели поражение (1:2).
8 октября подопечные Душана Баевича сразились с Северной Ирландией в квалификации на Евро. В родных стенах «драконы» влетели соперникам по пенальти (1:1, 4:3).
Нидерланды
Нидерландская команда в Лиге Наций по разу победила и проиграла. В таблице Группы 1 она находится на втором месте с 3 очками в копилке.
Первую встречу в новом розыгрыше турнира Нидерланды провели дома с Польшей. В Амстердаме «апельсины» одержали верх над гостями (1:0).
7 сентября команда под руководством Франка де Бура встретилась с Италией. Однако в этой игре оранжевые были слабее (0:1).
7 числа текущего месяца сборная Нидерландов сразилась с Мексикой в товарищеском поединке, в котором она в итоге потерпела поражение (0:1).
Прогноз и ставка
Победа Боснии и Герцеговины в этой встрече оценивается в 7.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу Нидерландов — 1.44.
В восьми матчах из девяти последних на своем поле в рамках разных турниров боснийцы забивали соперникам минимум гол.
В грядущем поединке их ждет непростой оппонент, но желто-синие будут бороться за 3 очка. Наши прогноз и ставка — Босния и Герцеговина забьет с коэффициентом 1.84. 0