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    Найдут ли боснийцы свой шанс на взятие ворот?

    Босния и Герцеговина — Нидерланды. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Нидерланды
    Ведад Ибишевич
    В третьем туре Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины будет принимать сборную Нидерландов в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Билино Поле» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Босния и Герцеговина — Нидерланды.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 11 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    Босния и Герцеговина

    За два тура Лиги наций эта сборная заработала 1 очко. В таблице Группы 1 она находится на последнем месте с разницей голов 2:3.

    Единственный балл команда Боснии и Герцеговины заработала 4 сентября. В гостевом поединке с Италией соперники по разу обменялись голами (1:1).

    Далее была домашняя встреча с Польшей. В этом матче желто-синие вышли вперед, однако в итоге упустили лидерство и потерпели поражение (1:2).

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    8 октября подопечные Душана Баевича сразились с Северной Ирландией в квалификации на Евро. В родных стенах «драконы» влетели соперникам по пенальти (1:1, 4:3).

    Нидерланды

    Нидерландская команда в Лиге Наций по разу победила и проиграла. В таблице Группы 1 она находится на втором месте с 3 очками в копилке.

    Первую встречу в новом розыгрыше турнира Нидерланды провели дома с Польшей. В Амстердаме «апельсины» одержали верх над гостями (1:0).

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    • 7 сентября команда под руководством Франка де Бура встретилась с Италией. Однако в этой игре оранжевые были слабее (0:1).

    7 числа текущего месяца сборная Нидерландов сразилась с Мексикой в товарищеском поединке, в котором она в итоге потерпела поражение (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа Боснии и Герцеговины в этой встрече оценивается в 7.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу Нидерландов — 1.44.

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    В восьми матчах из девяти последних на своем поле в рамках разных турниров боснийцы забивали соперникам минимум гол.

    В грядущем поединке их ждет непростой оппонент, но желто-синие будут бороться за 3 очка. Наши прогноз и ставка — Босния и Герцеговина забьет с коэффициентом 1.84. 0

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    Босния и Герцеговина — Нидерланды. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Босния и Герцеговина — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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