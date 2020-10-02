«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 2 октября 2020 года

В пятницу, 2 октября, «Фиорентина» на своем поле примет «Сампдорию» в рамках третьего тура итальянского Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Артемио Франки», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Фиорентина» — «Сампдория».

«Фиорентина»

В двух стартовых турах чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» набрала три очка.

В первом туре «фиалки» на своем поле обыграли «Торино» (1:0) благодаря голу Гаэтано Кастровилли. Затем подопечные Джузеппе Якини в гостях потерпели поражение от «Интера» (3:4). Долгое время они вели 3:2, но пропустили на 87-й и 89-й минутах.

Перед стартом сезона в контрольных встречах «Фиорентина» разгромила «Лючезе» (5:0) и «Реджану» (5:1).

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Серьезных кадровых проблем у «фиалок» в настоящее время нет.

«Сампдория»

Футболисты «Сампдории» на старте сезона итальянской Серии А очков не набрали.

Команда Клаудио Раньери сначала на выезде потерпела поражение от «Ювентуса» (0:3), после чего на своем поле уступила «Беневенто» (2:3).

В предсезонных товарищеских матчах «Сампдория» встречалась с «Алессандрией» (2:2), «Дертоной» (3:0) и «Пьяченцей» (3:0).

За генуэзскую команду пока не может играть нападающий Бальде Кейта, находящийся на карантине.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Фиорентины» — 1.76, победа «Сампдории» — 4.90, ничья — 3.80.

«Фиалки» в последнее время играли хорошо. Подопечные Джузеппе Якини забили 15 голов в предсезонных встречах, обыграли «Торино», а в игре против «Интера» были очень близки к сенсационному триумфу.

На «Джузеппе Меацца» выделялся Франк Рибери, отдавший две результативные передачи. Нам кажется, что он снова будет опасен на своем фланге и поможет «Фиорентине» добиться успеха. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.74. В первую очередь ждем голов от «Фиорентины», но не исключаем, что на свой точный удар наиграет и «Сампдория». 0