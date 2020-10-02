«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 2 октября 2020 года

«Фиорентина»
В двух стартовых турах чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» набрала три очка.
В первом туре «фиалки» на своем поле обыграли «Торино» (1:0) благодаря голу Гаэтано Кастровилли. Затем подопечные Джузеппе Якини в гостях потерпели поражение от «Интера» (3:4). Долгое время они вели 3:2, но пропустили на 87-й и 89-й минутах.
Перед стартом сезона в контрольных встречах «Фиорентина» разгромила «Лючезе» (5:0) и «Реджану» (5:1).
Серьезных кадровых проблем у «фиалок» в настоящее время нет.
«Сампдория»
Футболисты «Сампдории» на старте сезона итальянской Серии А очков не набрали.
Команда Клаудио Раньери сначала на выезде потерпела поражение от «Ювентуса» (0:3), после чего на своем поле уступила «Беневенто» (2:3).
В предсезонных товарищеских матчах «Сампдория» встречалась с «Алессандрией» (2:2), «Дертоной» (3:0) и «Пьяченцей» (3:0).
За генуэзскую команду пока не может играть нападающий Бальде Кейта, находящийся на карантине.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Фиорентины» — 1.76, победа «Сампдории» — 4.90, ничья — 3.80.
«Фиалки» в последнее время играли хорошо. Подопечные Джузеппе Якини забили 15 голов в предсезонных встречах, обыграли «Торино», а в игре против «Интера» были очень близки к сенсационному триумфу.
На «Джузеппе Меацца» выделялся Франк Рибери, отдавший две результативные передачи. Нам кажется, что он снова будет опасен на своем фланге и поможет «Фиорентине» добиться успеха. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.74. В первую очередь ждем голов от «Фиорентины», но не исключаем, что на свой точный удар наиграет и «Сампдория». 0